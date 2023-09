También precisó que “ Millicom ha propuesto y apoya, pero no puede ni busca, imponer en dicha junta directiva de Tigo , a ser llevada a cabo el viernes 15, la aprobación de un reglamento de subscripción de acciones por alrededor de US$150 millones. La decisión de validar o frustrar esta eventual capitalización de Tigo recaerá sobre los directores nombrados por EPM, quienes han sido instruidos públicamente para votar en contra de la misma”.

En la nota, el socio de EPM aclaró que a pesar de las dañinas y malintencionadas declaraciones públicas difundidas, no controla las decisiones de la junta directiva de Tigo en esta materia (la de la capitalización), “pues para esta decisión se requiere el voto favorable del presidente de la junta directiva de Tigo, cargo designado por EPM”.

“El deseo de Millicom es que EPM acompañe esta eventual capitalización. La voluntad de Millicom de asumir la totalidad de la capitalización que Tigo necesita; ello, solamente en el evento de que EPM, autónomamente, decida no capitalizar”, enfatizó MIllicon en el texto.

Otro aspecto que resaltó Millicom, es que “desde el día de la fusión entre Tigo y Une hasta el día de hoy, todas y cada una de las decisiones de la junta directiva de Tigo han sido tomadas por unanimidad y con el apoyo de EPM. Esto incluye las decisiones de inversión en espectro y en desarrollo de redes para conectar cada día a más colombianos”.

Acerca de lo ocurrido en la asamblea extraordinaria de accionistas de Une EPM Telecomunicaciones, celebrada ayer, Millicom insistió en que en dicha reunión “en los términos establecidos en los estatutos, se instruyó a la junta para que la elaboración del correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía, con el fin de ofrecer estas acciones a todos sus accionistas. De ser aprobado el correspondiente reglamento de colocación de acciones por la junta directiva de Tigo, estas acciones serían ofrecidas a todos los accionistas de Tigo, a pro-rata de su participación en la empresa, al valor en libros de la compañía y a un precio por acción igual para todos los accionistas, lo que garantiza el derecho de todos los accionistas a no diluirse”.

La compañía que dirige Mauricio Ramos añadió que la decisión adoptada por la asamblea no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. “EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”.

Ajustándose a lo acordado el lunes en la reunión organizada por el ministro Mauricio Lizcano, Millicom seguirá trabajando para identificar una solución, antes del 9 de octubre, a la situación actual con el objetivo de preservar la continuidad del servicio para los usuarios; el empleo para los colaboradores de la empresa; la continua inversión en conectividad para el país, y la participación robusta de Tigo en el desarrollo digital de los colombianos.