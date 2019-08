¿Qué pasa con la joya de la corona del sector aéreo?

“Avianca está quebrada (...) no les está pagando a sus acreedores, no les está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no les está pagando a los bancos”, esa frase bastó para que un video de Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings, se hiciera viral desde tempranas horas de la mañana de ayer y que los mercados reaccionaran en Nueva York y Colombia (ver Gráfico).

El título tocó un mínimo histórico ayer en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con 1.035 pesos, y aunque al final se fue recuperando cerró en 1.120 pesos (cayó -8,20% en la jornada y fue la más desvalorizada). Esto pese a que la misma empresa salió a suavizar las declaraciones de Kriete, al asegurar que el video se obtuvo de manera “ilegal” y se publicó “sin tener en cuenta el contexto de la reunión”.

De acuerdo con el comunicado emitido en la Superintendencia Financiera, de la empresa y del mismo Kriete, la intención del discurso a los empleados era “enfatizar el apoyo y el compromiso de los colaboradores”.

Lo sucedido “causa un daño reputacional gravísimo al decir que la empresa está quebrada, pero adicional con el comunicado en el que se corrige al mismo vocero, ahí se perjudica la confianza inversionista”, aseguró el profesor de la Universidad del Rosario, Alejandro Useche.