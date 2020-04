Retos de pequeños empresarios en Colombia

Este país, entre muchos problemas económicos, le debe a dos sus principales dolores de cabeza: la dependencia a las materias primas y las pocas oportunidades laborales. Se han hecho varios intentos para cambiar el primero, y en cuanto al segundo se han dado facilidades para la creación de compañías a micro, pequeña y mediana escala, que ayuden a mejorar los indicadores de desempleo e informalidad.

En ese contexto las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) –así como las grandes firmas– han funcionado como una salida para aquellos que no tienen la oportunidad de acceder a un empleo. Datos del gremio que las agrupa en Colombia, Acopi, dan cuenta de que hoy el 96 % del sistema empresarial nacional corresponde a este tipo de empresas.

De ahí que la crisis generada por el coronavirus mantenga en alto riesgo de fractura financiera a gran parte de la red corporativa nacional, en la que están industrias como la manufactura, textiles y confecciones, automotor y servicios en general, entre otros.

Crisis que tiene a los empresarios con una angustia doble: no dejar morir el que ha sido el sueño desde hace dos, cinco o 20 años, mientras se las arreglan para que sus trabajadores sientan el menor golpe posible a causa del aislamiento preventivo.

“Pienso siempre primero en los trabajadores. Miro la manera de cómo vivir financieramente por mi cuenta, tengo otros ingresos que me pueden ayudar, pero la prioridad son ellos”, explica Mónica Quiroz, representante legal de Los Especialistas, una firma que arrancó hace cinco años ofreciendo servicios de control de plagas y que mutó para brindar desinfección de espacios por el virus.

Mónica ve con buenos ojos el futuro, es optimista frente a lo que pueda pasar y las oportunidades para transformar su negocio, en el que, por ahora, sólo emplea a dos personas mayores de 40 años, y a quienes les ha podido responder por el sueldo utilizando ahorros de la compañía, pero también gracias a facturas por cobrar de algunos acreedores.

Sin embargo, la suerte que corren los empleados de Los Especialistas no la vive la gran masa de este tipo de compañías en Colombia, y de ahí que los ahorros o se estén acabando, o el dinero que llega desde los bancos no sea suficiente para mantenerse a flote. Lo que no les daría ni para otros dos meses de trabajo.