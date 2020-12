WOM espera que Claro, Tigo y UNE le provean interconexión

Werner Zitzmann, director de la Asociación Colombiana de Medios de Información, considera que la clave en la suscripción de contenidos en el mundo digital radica en la en la evaluación del producto en términos de su capacidad de agregar valor para quien lo adquiere. “El contenido por el que se paga debe tener algo especial y diferente para cada usuario. Competitivo frente al mercado y tan único para su audiencia, como para que consideren suscribirse y seguramente solo o principalmente a ese medio. Y estas características deben mantenerse y mejorarse en el tiempo. Por eso, no es solo cobrar y tener un sistema para hacerlo. Esas son solo las herramientas para cerrar el acuerdo de esa relación en la que lo de fondo es la oferta de valor de buen periodismo para sus audiencias”.

Sandra Castellanos, directora de Programas Académicos de Smart, señaló que esta firma contempla la oferta de contenido educativo (idiomas) desde 2016 y la pandemia provocó que este año el esquema se acelerara de modo que los 33.000 alumnos que antes tenían clases presenciales pudieran acceder a sus cursos de inglés y francés desde casa. Pero, ¿cuál es la estrategia para atraer a ese público? “Tenemos 23 años de experiencia, estamos certificados, no somos una academia de garaje y nuestros docentes son capacitados y siempre les dan respuesta a los estudiantes para que fortalezcan sus capacidades o atiendan los requerimientos individuales”. Tras la emergencia Smart espera que la presencialidad y la virtualidad se alternen a partir del próximo año.

Liliana Ochoa, experta en gestión de información de la empresa de mexicana Axity, destaca el espacio ganado por las plataformas de transporte como Uber y de domicilios como Rappi, que con la información que obtienen analizan las condiciones de sus usuarios para ofrecerles el servicio adecuado. También resalta en el campo de los alimentos y la cocina el uso que hace de las redes sociales Tulio Zuloaga, gestor de “Tulio Recomienda” quien se enfoca en explicar procedimientos sencillos para que la gente se involucre en este tipo de actividades. “La pandemia obligó a muchas personas que no usaban dispositivos digitales a acercarse a ellos lo que les ha ampliado el panorama. Esto era algo complejo de alcanzar, pero la coyuntura propició algún avance”, comenta.

Renata Rizzi, cofundadora de Nexo, una de las start-up (empresa emergente) de medios con más éxito de Brasil, cuenta que este proyecto nació en 2015, y desde el principio el modelo de negocios se basó en suscripciones. “No tenemos publicidad, eso quiere decir que no recibimos dinero de publicidad en nuestro sitio web, lo que nos deja en libertad de no hacer clicbait o ciberanzuelo, pues no tratamos solo de incrementar la audiencia y hacer material cautivador que se comparta mucho, lo que hacemos es proveer valor a nuestros lectores, convertirlos en suscriptores, lo que ha significado una excelente estrategia, creemos que eso es muy bueno en términos de credibilidad”.