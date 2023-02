Fue por eso que aprovechamos la Vitrina Turística de Anato para saber qué municipios ya tienen este plato exótico en su menú . Y hay que decir que ya algunos frikis del turismo ya se le están midiendo. Sin embargo, cuando preguntábamos en los diferentes estands, muchos asesores abrían los ojos y no encontraban entre los folletos algo remotamente parecido en sus municipios.

Según los relatos heredados de los abuelos, en Colombia hay zonas dotadas con escenarios ideales para ofrecer recorridos paranormales. Frente a esa categoría no tradicional, Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de Procolombia, afirmó que “como dice el dicho, hay gente para todo. Hay productos maduros y otros incipientes”.

En Tenjo también se celebra el Festival Ovni cada dos años y hay dos operadores turísticos que ofrecen estas experiencias. Uno de ellos, Forest of Orchids, realiza conversatorios con chimenea, vino y expertos. En esos espacios se presentan más testimonios.

Roberto Tovar, cuatro veces ganador del Premio Simón Bolívar, dedicó cinco años a la investigación de estos sucesos y nos compartió algunos de sus hallazgos: “Hay muchas historias que han viajado a través de la tradición oral. Por ejemplo, los conquistadores españoles documentaron unas luces que veían en el cielo y por eso le pusieron el ‘Valle de las Lucecitas’. Hay historias de habitantes que desaparecieron y regresaron muchos años después siendo jóvenes todavía. Sin embargo, muchos prefirieron no volver a hablar del tema porque fueron objeto de muchas burlas”

Tenjo es un pequeño municipio ubicado a 40 kilómetros de Bogotá, fue fundado hace medio siglo pero alberga pinturas rupestres con 12.000 años de antigüedad, esas pinturas ilustran objetos voladores no identificados (ovnis). La Peña de Juaica es el sitio más alto en ese lado de la sabana y según testimonios de los lugareños, se le asocia con fenómenos paranormales.

Por ejemplo, se relata la Profecía del cura Francisco Margallo, quien el 31 de agosto de 1827 predijo que un terremoto, en un día que no podía decir, hundiría a Santa Fe. Y el 31 de agosto de 1917 hubo un movimiento telúrico que causo muertos y destrozos en la capital. Cuando ese personaje es mencionado, entra en acción el encargado de darle vida y agitar los ánimos.

Pero ahí no termina la experiencia, ‘Luigi’ nos contó que quienes se sientan capaces pueden complementar el recorrido ingresando a un hotel abandonado. Adentro ya no hay actores. Si el visitante escucha, observa o siente algo, no será fingido.

Estas caminatas se realizan todos los sábados y normalmente llegan entre 15 y 25 personas. Sin embargo, octubre es el mes ganador y Luigi dice haber atendido grupos de hasta 300 personas. En Bogotá hay otros sitios misteriosos como ‘el pueblo fantasma de La Calera’ y el Salto de Tequendama.