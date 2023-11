Por ello, de acuerdo con los analistas consultados por LR, será prudente evaluar “con detenimiento” los incrementos del mínimo, los cuales apuntan a ubicarse en la franja entre 11% y 13%, de acuerdo con las apuestas de expertos y miembros de la mesa de concertación, toda vez que la inflación se espera retroceda en noviembre hasta 9% o 10%.

David Cubides, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, expresó por su parte que el incremento del mínimo afecta a productos significativos como “las multas de tránsito, pagos de seguros, EPS”.

Dentro de este grupo también están elementos como los pasajes de transporte y matrículas escolares.

“Es importante tener cuidado a la hora de incrementar este número no solamente por estos productos sino porque en general se tendría un mayor dinero circulante en la economía, que podría generar presiones inflacionarias, no solamente por la indexación, si no también por la mayor masa monetaria que comenzaría a circular”, apuntó Cubides.

Vale la pena recordar que en la actualidad, según cifras del Dane presentadas por el Ministerio de Trabajo, 2,2 millones de colombianos ganan únicamente un salario mínimo.

“Se trata de un mensaje para ser cautos a la hora de definir el salario mínimo porque Colombia tiene este problema de la indexación, pero también un incremento alto genera mayores presiones inflacionarias en la economía”, concluyó Cubides.

Consciente de ello, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Hacienda, desindexó del salario mínimo 85 productos para la vigencia de este año 2023, entre esos el Soat; la tarifa aplicada para quienes quieran participar en méritos de concurso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otros.