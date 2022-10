No son legales ni ilegales, están en una especie de limbo jurídico, pero eso no les ha impedido popularizarse en Colombia. Son consideradas un activo exótico que, dependiendo de cada óptica, puede ser útil o fatal.

Pese a que no hay informes consolidados, un sondeo de Mastercard encontró que el 54% de los colombianos realizó, por lo menos, una transacción con criptomonedas en 2021. Y aunque muchas personas las han utilizado para especular y tratar de hacer fortunas rápidas, parece que el ahorro y los pagos internacionales son casos de uso que están tomando más fuerza, así lo indicaron varios expertos durante Latam Fintech 2022.

En medio del actual ciclo económico del dólar caro, hay personas que están obteniendo buena rentabilidad con aquellas denominadas stablecoin, o monedas estables, que generalmente están respaldadas con la moneda estadounidense.

Más allá del bitcóin

Bitcóin se ha convertido en un nombre genérico para referirse a todas las criptomonedas, lo que claramente, según los expertos, es un error porque existen cientos de ellas y no todas funcionan de la misma manera.

Emilio Pardo, country manager de Bitso para Colombia, una plataforma en la que se pueden comprar, vender o intercambiar estos tokens, sabe que las cripto cuentan con una mala reputación por múltiples hechos que se han registrado. Sin embargo, hace parte de quienes defienden que hay diferencias marcadas entre todas ellas y destacó que las stablecóin son las que más terreno están ganando en América Latina.

El experto explicó que hay dos tipos de stablecóin: las que tienen paridad uno a uno con el dólar, es decir, cada cripto equivale a un dólar; y otras llamadas algorítmicas que son más complejas y todavía no terminan de convencer (ver radiografía).

Un medio, no un fin

Usuarios locales de las stablecóin accedieron a dialogar con EL COLOMBIANO y relataron sus experiencias con estas divisas electrónicas. Uno de ellos narró que comenzó a usarlas como un mecanismo de ahorro y su intención nunca fue hacer forex trading, como se les conoce a las operaciones en las que se compran y venden monedas buscando cuantiosas ganancias, un ejercicio que suscita riesgo y en el que muchos han visto diluirse su patrimonio.

“He podido generar cierto ahorro y aunque no me representan una rentabilidad alta, son rendimientos que, por ejemplo, no tendría en un banco”, comentó.