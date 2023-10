El café colombiano se ha mantenido como el preferido de los consumidores estadounidenses . En lo corrido del año, hasta julio, el grano contabilizó exportaciones por US$ 848,4 millones, siendo el principal proveedor de Estados Unidos con el 17% de participación, de acuerdo con cifras del U.S. Census Bureau.

De acuerdo con el análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), basado en los datos del Census, dentro de las variedades del café colombiano, el más apetecido por Estados Unidos es el café sin tostar ni descafeinar, que consolidó, entre enero y julio de este año, ventas por US$ 771,8 millones, representando el 91% del total; lo sigue el café sin tostar descafeinado con transacciones por el orden de US$ 38 millones y el 4,4% de participación; y el café tostado sin descafeinar por US$ 37,7 millones.

“Pese a la coyuntura internacional de menor demanda generalizada, el café colombiano sigue siendo el preferido de los estadounidenses. Al margen de los retos de producción, este sector enfrenta desafíos adicionales como son la competitividad y la transición de generación, lograr que el café sea producido de manera eficiente y con valor agregado aumenta su valor y genera diferenciación en ese mercado y a nivel global; adicionalmente, fomentar el interés de los jóvenes por permanecer en sus territorios y cultivarlos, es también prioritario y para eso, el trabajo entre el fomento brindado por el Gobierno Nacional alineado con el del privado en inversión y oportunidades, allana su enorme potencial”, subrayó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Los principales estados en donde ha aterrizado el café colombiano, según el U.S. Census Bureau, en los primeros siete meses de este año, han sido, en su orden: Nueva Jersey, al que se vendieron US$ 175,7 millones en lo corrido de 2023, hasta julio; seguido por Luisiana por el orden de US$ 132,9 millones; Carolina del Sur, por valor de US$ 128,2 millones; Texas y California, con transacciones por US$ 82,4 millones y US$ 62,8 millones, respectivamente.