Analistas consultados sobre el tema coinciden en que reformar la tributaria es mucho más fácil de decir que de hacer. Y esto porque un paso en falso podría afectar la inversión, al empresariado, a las mipymes, y a la misma economía nacional, que atraviesa, al igual que en el resto del mundo, por una difícil coyuntura.

Tampoco hay que olvidar que el Gobierno de Iván Duque trató de adelantar una segunda tributaria en su mandato. Ese proyecto fue la gota que rebosó la copa del descontento social y que se manifestó en las calles de Colombia en el 2021. Un estallido social que dejó heridos, muertos, y afectó la economía nacional.

Es relevante que el Gobierno tenga cabeza fría y escuche los diferentes sectores para adelantar su proyecto tributario. Analistas comentaron algunos de los aspectos claves que responden el segundo interrogante de este texto y que jugarán a favor o en contra de la economía, dependiendo de las decisiones del actual jefe de Estado y su gabinete.

Si bien todavía se trata de un anuncio, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, le contó a EL COLOMBIANO que Gustavo Petro dio el mandato de hacer la tributaria este año. Y agregó aspectos claves que están revisando.

“Si yo fuera rico, que no lo soy, pero, si tenemos una pensión de $24 millones o $30 millones, cómo es eso de que no vamos a poner a tributar a esa gente, cómo es eso de que no vamos a poner a tributar los que ganan dividendos y que no tienen una tributación adecuada, fíjese que se trata de gravar a los sectores más altos de la población que no están contribuyendo lo que deben”, sentenció el alto funcionario.

Añadió que además de generar desarrollo, esa reforma disminuiría el indicador de Gini (mide la desigualdad en los ingresos de la población), donde realmente es muy alto y deja ver la desigualdad del país.

Pero, de seguro habrá varios elementos qué ajustar. Por ejemplo, José Manuel Restrepo Abondano, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, comparte la idea de bajar los impuestos a las compañías y aumentar el de personas naturales, pero difiere del argumento de que el aporte de las empresas se reemplace con mayor carga a las personas naturales. “Eso de ninguna manera alcanza a compensar, es inviable”.

Con esa premisa coincide Pedro Enrique Sarmiento, experto en derecho tributario y socio director de impuestos y asuntos legales de Crowe. Anotó que si se hiciera un estudio de las 2.000 personas más adineradas del país, de seguro el resultado sería que sus domicilios fiscales no están en Colombia, sino en un lugar de menor imposición fiscal, “entonces, esa idea de tener una mayor tributación de las personas de mayores ingresos es muy teórica y un canto a la bandera”.

Por esa razón los cálculos de Crowe indican que, si se hace la reforma tal como dice el Gobierno, la terminarían pagando los asalariados y las personas que tienen retenciones en la fuente. También, los rentistas de capital, es decir las personas naturales que obtienen ingresos de la posesión y explotación de bienes y derechos como acciones, bonos, inmuebles, y demás.

El problema para Sarmiento es que eso sería una carga importante para los rentistas de capital como los del sector agropecuario, los agricultores y los ganaderos que no tienen rentabilidades muy altas.

Pero, hacia qué otros sectores se podría mirar para aumentar la carga tributaria. Un punto de discusión que comparten los analistas es que el Gobierno antes de decir que va a hacer una tributaria para recaudar una gran cantidad de dinero, debería revelar de cuánto es la evasión fiscal en Colombia y trabajar en seguir disminuyéndola, pues hay una gran cantidad de dinero que no se está cobrando. Es necesario una estrategia más contundente para disminuir la evasión.

Pedro Enrique Sarmiento en sus estudios investigativos se encontró con que el sector privado y las universidad hoy están conceptuando que la tributación no debería ir en cabeza de las personas jurídicas y naturales porque ya están haciendo su aporte.

Añadió que los estudios hablan de gravar al sector informal, lo que sería una gran oportunidad si se tiene en cuenta que según el último reporte del Dane, la informalidad en Colombia fue del 55,2%.

Hay otros sectores que siguen siendo una opción para conseguir más recaudo. Es el caso de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO Max y Disney Plus.

Claro está que esas plataformas ya recibieron un golpe en la anterior tributaria. La ley las gravó y le dio dos opciones: declarar renta ante la Dian o someterse a un impuesto simplificado del 3% sobre la facturación bimestral.