Igualmente, se anotó que para 2024 se aprobó un Presupuesto General de la Nación (PGN) que no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos o a choques inesperados. “El gasto primario, sin pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), crecería $51 billones entre 2023 y 2024 (17,6%) mientras que los ingresos estructurales crecerían $28 billones al descontar los ingresos por arbitramento de litigios”.

No obstante, “ el año 2024 presenta retos importantes para el cumplimiento de la Regla Fiscal. El Carf estima que, dada la programación de ingresos estructurales, se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB ($23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla. El principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios”, se lee en el pronunciamiento del Comité.

Otro aspecto sobre el que llama la atención el Comité es que el recaudo tributario se vería afectado por la eliminación de la no deducibilidad de las regalías, dada la decisión anunciada por la Corte Constitucional. No obstante, esta caída del ingreso no tendría implicaciones fiscales proporcionales, al estar contenido en el ciclo petrolero e incluirse una Transacción de Única Vez (TUV) por la devolución de saldos a empresas mineras.

El fallo de la Corte Constitucional implicaría que, en 2024, el Gobierno dejaría de recaudar $2,9 billones por concepto de regalías. Aunque la sentencia de la Corte no ha sido publicada, el Carf supone que los contribuyentes de estos sectores (petróleo y minería) tendrían saldos a favor en 2024, por cerca de $3,8 billones recaudados en 2023, vía autorretenciones del impuesto de renta.

“En total, la inexequibilidad de la no deducibilidad de las regalías afectaría los ingresos tributarios netos del Gobierno con una reducción de aproximadamente $6,8 billones. Este monto corresponde al ingreso que se deja de recaudar en 2024 ($2,9 billones) y al monto que se asume como saldo a favor de las empresas petroleras y mineras que podrán compensar en 2024 ($3,8 billones)”, se precisó.