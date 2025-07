Módulo 4: Liderazgo sin corbata, con voz propia en la mesa grande

Cada vez más las mujeres asumen el liderazgo del mundo empresarial. Ese cambio trae nuevas visiones y formas de manejar el poder. María Isabel Echeverri Carvajal, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cementos Argos, y María Adelaida Pérez Jaramillo, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional de Grupo Bios, conversan con Mónica Arango Gallego, comunicadora y presentadora, sobre su experiencia en sus compañías.



Citas más destacadas

“Muchas mujeres que llegamos a posiciones de liderazgo, en algunas ocasiones, no las reconocemos, pero debemos poner esa conversación sobre la mesa”, María Adelaida Pérez Jaramillo, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional de Grupo Bios.

“Hemos tenido una evolución en el liderazgo femenino y ha girado hacia la sororidad y la construcción de redes de apoyo”, María Isabel Echeverri Carvajal, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cementos Argos.

“Las mujeres tenemos una capacidad natural de cuidar los espacios en los que estamos. Cuando lo hacemos evidente, el entorno crea consciencia sobre ser solidarios, respaldarnos y apoyarnos”, María Adelaida Pérez Jaramillo, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional de Grupo Bios.

“Tuve la oportunidad de desarrollarme en entorno, familiar y empresarial, que el trabajo con ganas y disciplina es fundamental”, María Isabel Echeverri Carvajal, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cementos Argos.

“Aunque somos orientadas al resultado, no somos por el resultado. Escuchamos, invitamos a otras miradas, a hacer una pausa para enriquecer la conversación”, María Adelaida Pérez Jaramillo, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional de Grupo Bios.

“Todos los seres humanos tenemos visiones diferentes de las situaciones. Es un error pensar que las mujeres para trascender en el liderazgo deben ser groseras o hablar duro”, María Isabel Echeverri Carvajal, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cementos Argos.

Conclusiones

- La formación de las niñas debe estar enfocada en sus capacidades, en la perseverancia y en el entendimiento de que sí son capaces con los retos.

- La familia es determinante en cómo se enfrenta la vida.

- Hay que derribar las barreras propias para que se abra el camino.





Módulo 3: Un gol a los estereotipos: liderazgo que rompe moldes



¿Qué pasa cuando las mujeres deciden no seguir el libreto? Con firmeza, pasión y originalidad, algunas han desafiado prejuicios culturales, deportivos y sociales, abriéndose camino en escenarios donde históricamente fueron excluidas.

En esta conversación provocadora, Paula Botero, exfutbolista y asistente técnica de Atlético Nacional femenino, y Claudia Londoño, pedagoga y mamá de Mariana Pajón, hablan con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, sobre cómo han derribado esos estereotipos.

Citas más destacadas

“El fútbol históricamente se nos enseñó que era un deporte de hombres y que las mujeres tenían el rol de cuidar a la familia, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de hacer bien las dos cosas”, Paula Botero, exfutbolista y asistente técnica de Atlético Nacional femenino.

“Crear un entorno seguro y abierto es un proceso que se da entre la familia y el entorno. Los niños son buenos por naturaleza y tienen un corazón gigante. Los adultos son los que influyen en eso”, Claudia Londoño, pedagoga y mamá de Mariana Pajón.

“Ahora hay mucho acompañamiento familiar con el fútbol femenino. Es la primera y más importante compañía. También hay apoyo de un grupo interdisciplinario con psicólogos, preparadores físicos y asistentes”, Paula Botero, exfutbolista y asistente técnica de Atlético Nacional femenino.

“Mariana en sus inicios tuvo que luchar con muchos estigmas y casi siempre motivados por los padres de los otros niños que no aceptaban que una niña le ganara a los niños”, Claudia Londoño, pedagoga y mamá de Mariana Pajón.

“Lo que falta en el país es que nuestros dirigentes sean dolientes del fútbol femenino. La mayoría son puestos políticos que responden solo a ciertos intereses”, Paula Botero, exfutbolista y asistente técnica de Atlético Nacional femenino.

“El ejemplo es fundamental. Siempre tiene que reinar el respeto porque los niños aprenden observando”, Claudia Londoño, pedagoga y mamá de Mariana Pajón.

Conclusiones

- Un ejemplo en el que prime el respeto por la diferencia es parte fundamental de los cambios. Los niños aprenden de todo lo que hacen los adultos.

- Siempre habrá momentos fáciles y difíciles, pero con un trabajo arduo se puede salir adelante.

- De los entornos hostiles y duros, sale la fuerza para ser mejor.

- Hay que apoyar a los niñas en sus deseos y metas. No se les puede decir que eso no es para ellas.

Módulo 2: Emprender sin depender: el sueño de brillar con luz propia

En este espacio, Paulina Duque López, creadora de A la fresca, y María José Arrieta Mazo, fundadora de Spazio Íntimo y empresaria Interactuar. Ellas en conversación con Verónica Jiménez Gómez, periodista y presentadora, cuentan cómo convirtieron ideas en empresas, o empresas en motores de transformación. Estos liderazgos rompen techos de cristal con talento, estrategia y propósito.

Citas más destacadas

“Estamos en uno de los mejores momentos de la historia para ser mujer, aunque hay muchos retos, tenemos más oportunidades”, Paulina Duque López, creadora de A la fresca.

“Pese a que hay mucho estigma, la vida nos obliga a hacer algo: emprender, a abrirnos paso en la vida. La historia que nos cuentan a nosotras mismas. Una frase como ‘eso no es para las mujeres’, para mí jugó un papel importante porque me exigió y aproveché las oportunidades. No me limité y es lo que le digo a las personas que están en mi entorno”, María José Arrieta Mazo, fundadora de Spazio Íntimo y empresaria Interactuar.

“Uno de mis primeros retos cuando emprendí fue mostrarles a mis padres que podía vivir de las redes sociales. Comparto lo que sé con propósito para que las personas conozcan de la cocina de una manera diferente”, Paulina Duque López, creadora de A la fresca.

“He aprendido a reconocer mi vulnerabilidad para reconocer al otro. Eso nos hace crear un ambiente más humano”, María José Arrieta Mazo, fundadora de Spazio Íntimo y empresaria Interactuar.

“Emprender es vivir en coherencia. Si comparto comer bien y tener una relación sana con ella, no es coherente no cumplirme con eso”, Paulina Duque López, creadora de A la fresca

“Para ser una buena líder hay que reconocernos en nuestras virtudes y debilidades. Debemos rodearnos y tener un buen grupo de apoyo”, María José Arrieta Mazo, fundadora de Spazio Íntimo y empresaria Interactuar.

Conclusiones

- Hay que reconocerse las virtudes y debilidades. No hay que quedarse quieta, debemos romper esos paradigmas mentales.

- Todo viene desde adentro, para uno ser un buen líder se debe reconocer dónde vienen los liderazgos.

- Emprender es una actividad que confronta y se requiere pensarse a sí misma.

- Ser empática y no dudar nunca de quienes somos.

Módulo 1: El poder invisible haciéndose visible: hilar el tejido social

En este primer módulo Diana Catalina Restrepo Molina, periodista y presentadora de noticias, conversa con Anamaría Melguizo Villa, directora Ejecutiva Antioquia y Urabá de la Fundación Juanfe, Yolanda Ballesteros Álvarez, directora y madre cuidadora de la Fundación Jardín de Amor, y Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín

Su diálogo es sobre las miles de mujeres que ejercen un liderazgo silencioso pero transformador en Medellín y Antioquia. Desde los barrios, veredas e iniciativas ciudadanas, han construido redes de apoyo, impulsado procesos comunitarios y generado oportunidades en territorios vulnerables.

Citas más destacadas

“Estamos acostumbrados a liderazgos muy masculinizados. El reto ha sido hablar de un liderazgo empático que se conecta con los demás y requiere de un análisis constante”, Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín

“Hago la transformación desde mi ser y desde mi casa para que pueda llegar a las demás. Y así cada mujer también pueda levantarse a transformar su entorno. Debemos llevar a la mujer a un liderazgo positivo que nos permita alcanzar a todos y tener mejores resultados”, Yolanda Ballesteros Álvarez, directora y madre cuidadora de la Fundación Jardín de Amor.

“Hay que liderar con el ejemplo. Lo más importante es mostrar vulnerabilidad y coherencia. Todos somos líderes en nuestro metro cuadrado”, Anamaría Melguizo Villa, directora Ejecutiva Antioquia y Urabá de la Fundación Juanfe

“Visibilizar a las mujeres hace que todas esas barreras que tenemos, como de seguridad, participación, oportunidades, se derrumben”, Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín.

“Hay que empoderar a las mujeres para que escalen peldaños. Lo primero es cambiar el entorno para que encuentren la esperanza que hay alguien que la puede ayudar a salir adelante”, Yolanda Ballesteros Álvarez, directora y madre cuidadora de la Fundación Jardín de Amor.

“A las mujeres les damos una caja de herramientas a través de un modelo de desarrollo psicosocial. Nos articulamos con el entorno para crear una serie de oportunidades para romper los ciclos de pobreza”, Anamaría Melguizo Villa, directora Ejecutiva Antioquia y Urabá de la Fundación Juanfe.

Conclusiones

- Un buen liderazgo femenino es autocrítico, incomodador y que tenga la capacidad de escuchar al otro para transformar.

- Hay que sembrar una semilla de amor en todos los corazones. Desde allí se puede llegar al otro y hacerle creer que sí se puede.

- Un buen liderazgo debe transformar. La transformación debe comenzar por cada uno para llegar a los demás.