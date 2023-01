“Tengo que aclarar que contrario a lo que se ha indicado en diferentes escenarios, no participé en el equipo que formuló y diseñó el informe ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’, sin embargo, previo a la publicación del informe (5 de diciembre), se me solicitó desde mi rol y funciones, revisar y hacer comentarios del mismo, lo cual realicé e informé a mis jefes directos la ministra Irene Vélez y la viceministra de energía Belizza Ruiz. Los comentarios que realicé junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos, no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado”, resaltó Rincón en el comunicado.

A renglón seguido, el exfuncionario señaló además que nunca fue informado de que su nombre y el de dos colaboradores de la Dirección de Hidrocarburos iba a ser publicado como coautores del documento, por ende, no emitió aprobación de usar su nombre en el mismo.

“Sin embargo, el informe en su página 17 indica que la metodología de proyección de producción fue desarrollada por la Dirección de Hidrocarburos, lo cual no es cierto, toda vez que fue liderado por los asesores del despacho de la Ministra, sin embargo, como lo informó oportunamente el día de ayer en rueda de prensa la ministra Irene Vélez, la participación de la Dirección se limitó a entregar la información que se solicitaba como el informe de recursos y reservas, históricos de producción y demás”, indicó Rincón.