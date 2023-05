“Dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo. La reforma de la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta”, dijo Ocampo.

Y es que la reforma a la salud es uno de los temas más relevantes para el país en términos financieros. Recientemente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) compartió su diagnóstico preliminar frente a la propuesta, y concluyó que el gobierno puede estar subestimando el costo que tendría, especialmente en lo que tiene que ver con la construcción, dotación y administración de los Centros de Atención Primaria (CAP).

Ese mismo organismo identificó cinco grandes riesgos. Entre ellos, la falta de experiencia en las regiones para manejar recursos económicos de esa magnitud y la eventual ausencia en entidades privadas que aseguren los riesgos que hay por defecto en la prestación del servicio de salud, gastos que tendría que asumir la Nación con un sistema 100% público.

La discusión, según dejó entender Ocampo, se tornó retadora: “Incluso el presidente Petro dijo que sí, que tendríamos un régimen mixto, pero ello no se reflejó en el texto que presentó la ministra Carolina Corcho. Las discusiones posteriores también mostraron la dificultad que tenía para llegar a acuerdos de distinta naturaleza. Y uno puede decirlo con claridad: esta crisis política se le debe a ella”.