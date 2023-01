¿Escasez en Cuba preocupa?

Según los reportes de la Agencia Cubana de Noticias, ese país está atravesando por “limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en el mercado nacional”, por lo que bienes de la canasta básica como pollo, carne de res, huevos, leche, harina y papel higiénico son difíciles de hallar en las tiendas del Estado.

Por esta razón, una de las preocupaciones que surgen es qué tanto se afectaría el mercado interno colombiano frente a una gran demanda de Cuba, teniendo en cuenta que ya los precios de la carne de res en el país, por ejemplo, tuvieron un incremento de 20,21% en 2022.

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), considera que, si bien inicialmente podrían subir los precios de la proteína animal, esto estimularía más la producción en el mercado local.

“Los productores verán que es un negocio rentable, por lo que podría haber más producción de carne y leche. Se trata de que Colombia pueda abastecer el mercado local y externo”, señaló Díaz.

Sin embargo, Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, indicó a este diario que aunque consideran que este es un gran logro en materia comercial, la apertura de más mercados para la carne colombiana en este momento es “apresurada”.

“Estamos atravesando por una situación complicada porque aún no hay una reglamentación de las exportaciones de ganado en pie, que es un factor que impacta en el precio final de la carne. Por eso creemos que pensar ahora en abrir nuevos mercados para la carne es un poco apresurado porque, por ejemplo, entre abril y mayo llega el verano, el ganado se empieza a escasear y si no hay una adecuada reglamentación no habrá suficientes animales para atender el mercado interno y mucho menos el externo”, apuntó Urrea.

Vieja deuda genera ruido

En la década de los 80, cuando Colombia era presidida por Belisario Betancur, se dio inicio a un acuerdo comercial firmado en el marco de la Asociación Latinoamericana para la integración (Aladi), bajo la figura de Acuerdo de Crédito Recíproco, que buscaba apoyar el intercambio comercial entre los países de la región.