Acción de Boeing vuelve a caer, tras nuevos reportes

La mayor fabricante de aeronaves del mundo, la estadounidense Boeing, no sale del ojo del huracán luego de que a finales de la semana anterior confirmara que otro lote de sus aviones 737, New Generation, podría presentar graves averías en su sistema de alas.

La crisis ha desatado que inversionistas salgan de la acción en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Durante los últimos dos días de mercado la acción de la compañía ha pasado de cotizarse a 352,59 dólares por acción a 344,62 dólares el día de ayer; una disminución de 2,26 %.

Sobre la causa de la crisis, la compañía aseguró que, aunque no se han reportado siniestros hasta ahora, uno de sus proveedores le informó sobre un defecto en los listones de borde de las alas de los aviones 737 MAX, su modelo más vendido a nivel mundial, y el 737 NG, que incluye las versiones anteriores de aquel.

Los listones de borde son soportes adicionales que se despliegan en las alas durante el despegue y el aterrizaje para garantizar la estabilidad de las aeronaves, por lo que un fallo durante la operación de estas podría desencadenar otra crisis, como las que ya ha enfrentado la multinacional a lo largo del año (ver paréntesis)

En un intento por contener la caída de su valor en bolsa y dar confianza a los inversionistas, Boeing afirmó en un comunicado que ellos “han contactado a cada uno de los operadores (aerolíneas) de los aviones 737 para aconsejarles revisar los listones de borde de ciertos aviones” y, si encuentran fallas en tales listones, “reemplazarlos por unos nuevos antes de reincorporar la aeronave a su servicio”.

Al cierre de esta edición la Aeronáutica Civil en Colombia estaba estudiando esta nueva situación y cómo podría afectar la seguridad operacional, por ahora no hay una comunicación oficial del tema.

No obstante, EL COLOMBIANO confirmó que Copa Airlines cuenta con una flota de 82 Boeing 737 Next Generation, y aunque solicitó una posición formal al respecto esta no se refirió a la situación.

La otra aerolínea que podría tener reparos en este asunto es Aeroméxico, la cual aseguró en días pasados que suspendió la operación de todos sus modelos 737 en marzo, luego de conocerse el primer defecto. Tanto Latam Airlines como Avianca negaron tener las aeronaves en entredicho .