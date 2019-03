Ante una ruptura, no solo sufre su corazón también su bolsillo

La decisión de una ruptura legal no solo acarrea efectos personales, sino la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, concepto que se genera desde el primer día de su matrimonio y “que se hace visible cuando ella queda disuelta, como en un proceso de divorcio”, explicó la asociada a Torrás Abogados, Johana Novoa .

Reza el dicho que cuando las personas deciden casarse no piensan en un divorcio, pero ante la idea de entregar su amor debe saber lo que puede ocurrir si su historia no tiene un final feliz.

Cuando la separación es por común acuerdo, se puede lograr en una o dos semanas, en notaría si no hay hijos menores, y es lo que se conoce como “Divorcio Express”, aseguró Germán Guerrero , gerente de Guerrero Abogados. Aunque los precios varían, este proceso puede costar 850 mil pesos si no hay hijos ni se requiere una separación de bienes, cerca de un 1,1 millones de pesos si quedaron menores de edad, lo que además tomaría entre un mes y un mes y medio, por las revisiones que debe hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Incluso, según interpreta Novoa, los ahorros por cuenta de cesantías deberán ser incluidos desde momento del matrimonio. En cambio, no las herencias, pensiones obligatorias o, por ejemplo, créditos para uso personal (cirugía estética) e inmuebles comprados antes del matrimonio. No obstante, si se pone a arrendar un apartamento, incluso adquirido antes de la celebración, ese dinero sí ingresa.

El Colegio Nacional de Abogados sugiere que si no es por común acuerdo el proceso puede costar diez salarios mínimos, y el tiempo es relativo pero profesionales estiman mínimo dos años, pues aquí también imperan causales como infidelidades o uso de sustancias psicoactivas, y la repartición queda a la merced de un juez y de lo que se pueda demostrar en los estrados.

Aunque se presume que la unión libre es más fácil tiene sus peros. Incluso, de cada cien parejas que se declaran de esta manera diez se disuelven en el departamento. El año pasado 703 parejas en Antioquia se declararon en unión marital de hecho y 70 se disolvieron.

En este caso, en vez de una sociedad conyugal se conforma, una patrimonial. “Cuando se tiene una unión marital de hecho, la sociedad patrimonial no se conforma de manera inmediata”, recalcó Novoa. Para que se constituya, las personas tienen que ser solteras, es decir, que si no ha disuelto su matrimonio y se va de su casa a vivir con otra persona, no va a conformar una sociedad patrimonial, pues aún permanece la conyugal con su pareja anterior.

La sociedad patrimonial se declara transcurridos dos años de convivencia; pero, los bienes desde el día uno forman parte de esta, con los mismos efectos ya explicados para la sociedad conyugal.

Un aspecto clave es que la unión marital de hecho se puede declarar en cualquier momento, pero solo tiene un año a partir de la terminación para solicitar su liquidación y los efectos patrimoniales, es decir, pedir la separación de bienes.

En resumen. Si se casa conforma una sociedad conyugal mientras una unión libre, una sociedad patrimonial. Que usted decida separarse no implica que liquide o reciba bienes, así que es importante que le exija a su abogado no solo una disolución, sino una liquidación. Y como dijo Guerrero, “muchas uniones maritales nacen para morir”, pues se declara para exigir derechos patrimoniales sobre lo obtenido durante la relación, pero en el caso de una unión, tiene un plazo perentorio de un año para reclamar. ¿Todavía cree que es buen negocio irse a vivir sin un anillo?.