Bancolombia baja tasas de interés y otros bancos se sumarían, ¿riesgo para la inflación?

En este sentido, el mandatario no tardó en aplaudir la decisión de la entidad financiera. “Me parece muy bien que Bancolombia rebaje sustancialmente su tasa de interés. No nos vamos a dejar estancar económicamente. Es hora de echar p’alante”, indicó el Jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter. Y sugirió a los demás bancos “seguir el ejemplo”.

Las implicaciones

Con el propósito de contener la inflación —que llegó a 13,28% anual en febrero—, el Banco de la República puso en marcha desde el último trimestre de 2021 una serie de aumentos de su tasa de interés.

Así, en su primera reunión de este año, la junta directiva del Emisor decidió seguir con los ajustes de su tasa de intervención subiéndola de 12% a 12,75%, el nivel más alto en los últimos 20 años, lo que comenzó a sentirse fuertemente en los intereses que los establecimientos financieros les cobran a sus clientes por los préstamos que les conceden.

De acuerdo con Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, si bien es cierto que autoridades como el Banrep y la Superintendencia Financiera fijan las condiciones, por ejemplo, sobre la tasa de interés de usura, que es la máxima que se puede cobrar, las entidades son libres de cobrar y pagar a sus clientes las tasas de interés que consideren convenientes.

“Desde el punto de vista de los compradores, esta es una noticia muy positiva. Sin embargo, también puede tener un lado riesgoso porque habrá gente que querrá aprovechar y adquirir muchos bienes orientados al consumo. Es decir, las personas comprarán productos que aunque son importantes para la vida diaria y el bienestar, no generan un crecimiento del patrimonio, no están orientados a la compra de bienes de capital o inversiones, y por lo tanto, no generan una rentabilidad financiera para los hogares”, explicó Useche.