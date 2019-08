Mercado de valores más grande impulsaría obras

Para Germán Arce, presidente de la Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), entidades que administran unos 600 billones de pesos, la clave está en unir el ahorro con el mercado de capitales para apalancar las inversiones en los sectores de infraestructura, inmobiliario o al emprendedor que está abriendo una nueva línea de negocio.

Por su parte, Julián Mora, presidente Fiduciaria Bancolombia, señaló que detrás de las recomendaciones de la misión hay un desarrollo de país. “Las economías avanzadas tienen una profundidad importante del mercado de capitales. Esto no es un asunto de bancos, fiduciarias o comisionistas de bolsa. Esto es un tema de competitidad y transparencia”.

En la misma línea se expresó Mario Estupiñan, presidente de Fiduciaria de Occidente, quien estimó que la ampliación de la base de inversionistas y un mayor acceso a otro tipo de productos de ahorro, es posible llegar a un mayor número de inversionistas.

“El mercado de valores trata de llevar recursos de entes surperavitarios (que tienen excedentes) a aquellos deficitarios, y cada vez vemos mayores necesidades en construcción, sector automotriz, infraestructura (diferente a carreteras) o salud. Estas son actividades a las que estamos dispuestos a financiar”, mencionó Estupiñan.

En contraste, Ana Fernanda Maiguashca, codirectora del Banco de la República, llamó la atención sobre cuáles son los sectores que no están teniendo financiación para desarrollarse y crecer en Colombia.

“Nos falta aterrizar un poco en entender cuál es ese agente que no estamos financiando o cuáles sectores no están recibiendo una financiación eficiente. Cuando uno no identifica bien los problemas es difícil buscarles herramientas de solución”, dijo.