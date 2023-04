“La tasa de usura refleja el comportamiento de las tasas de interés en la economía, pero es una tasa que es para el segmento de mayor riesgo. Las entidades financieras cobran la tasa de usura al perfil de deudores que consideran que tienen un riesgo más alto”, explicó Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana. Para el analista, una vez se vea que el tipo de referencia del Emisor empiece a ceder “probablemente será porque ellos ya vieron que la inflación ya está cediendo y eso podría reflejarse en una reducción en la usura”.

“La decisión de bajar tasas depende mucho de la política monetaria y del Banco de la República, por eso ellos no pueden ajustar tasas a todos los clientes, pues sus costos de fondeo no se ajustarán si el banco central no lo hace”, agregó Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital.

Sin embargo, algunos analistas han alertado por el impacto que podría tener en la inflación. “Si la tasa de usura baja, y la tendencia del sistema financiero es disminuir el costo de los créditos, su efecto puede ser inflacionario. Los hogares contarán con más facilidad para endeudarse y generar más gasto”, consideró Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros.

Sin embargo, este temor ha sido desestimado por los representantes del sector. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, le dijo a LR en su momento que las reducciones que han venido haciendo los bancos no se han hecho de manera generalizada.