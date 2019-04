Sí puede hacer trámites bancarios el Sábado Santo

No solo el lunes, martes y miércoles de Semana Santa hubiese podido hacer vueltas en entidades bancarias, si le cogió la noche haciendo trámites, esta información le interesa.

En Medellín y municipios cercanos los días Jueves Santo y Viernes Santo no abrirá ningún establecimiento, pero el Sábado Santo se abre como alternativa si le quedó alguna ‘vuelta’ inconclusa, excepto para Banco de Occidente, que entre los 10 bancos que tienen más tarjetas débito vigentes, decidió dejar descansar a sus trabajadores y reactivará su jornada el lunes 22 de abril.

En el caso de Bancolombia, el banco líder entre los establecidos, las sucursales que abrirán serán las oficinas que “habitualmente lo hacen”, tanto los sábados como los domingos a excepción de El Tesoro Parque Comercial.

Las sedes de Davivienda, por su parte, tendrán abiertas sus puertas sin cambios, es decir, no trabajará los días festivos santos y el sábado ofrecerá disponibilidad en sus oficinas habituales para realizar trámites, al igual que Bbva, que en Antioquia tendrá solo tres sedes funcionando el Sábado Santo todas en Medellín: Premium Plaza, Santa Fe y Unicentro Medellín.

Las jornadas descritas no plantean horarios extensos, aunque algunos se ofrecen tipo de atención hasta máximo las dos de la tarde como la sede de la Av. Oriental de Banco Caja Social; la de Oviedo de AvVillas, y las de Davivienda. En la mayoría de las sedes disponibles se abre a las 9 a.m., y el horario va hasta la una de la tarde aunque algunas que se extienden a las 2:00 p.m. sobre todo en las sedes en las que la jornada que inicia a las 10 a.m.

En Banco Popular, las oficinas de Caldas, Yolombó y Centro de servicios Alpujarra - Palace no prestarán servicios y los demás tendrán su horario habitual.

Un caso excepcional plantea el Banco Agrario que con tres horarios distintos, tiene algunos días que suplirán sus tiempos de oficina: es el caso de quienes atienden de martes a sábado o de miércoles a domingo (ver cuadro).

Banco de Occidente no tendrá disponibles oficinas este fin de semana y Scotiabank solo tiene abierta la sede del centro comercial El Tesoro.