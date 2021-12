Foco de hongo fusarium preocupa a bananeros

Según las encuestas de Pulso Social, elaboradas por el Dane, el 77% de las familias en Colombia no pueden generar ahorros, toda vez que los ingresos se destinan a cubrir las necesidades básicas y no hay un excedente para destinarlo a la caja de reservas. A raíz de esto, Raúl Cardona, director del Consultorio Financiero de Eafit, recomendó a quienes sí pueden generar un “colchón” organizar sus cuentas y no destinarlo todo al gasto. “Un aprendizaje que debió quedar de la pandemia es que debemos tener recursos para épocas de dificultad y, de esa manera, evitar la vulnerabilidad financiera. Pero olvidamos la lección de vivir con lo básico”, puntualizó.

Jaime Jaramillo, cofundador y asesor de Finanzas Emocionales, resaltó que “todo parte de un buen presupuesto, y un buen presupuesto debe incluir el gasto más importante de todos: el ahorro. Normalmente, la ecuación que la gente hace es: me gano $100, me voy a gastar $80 y me van a sobrar $20 para ahorrar. Pero eso no funciona así porque, si yo recibo el dinero y lo que me sobre lo ahorro, pues nunca va a sobrar, porque siempre hay tentaciones. Ahorre el porcentaje que quiera, porque $1 es mejor que nada. Cada uno dentro de sus posibilidades”. Su consejo también apunta que el ahorro debe estar lejos de su alcance para no gastarlo.