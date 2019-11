Gerente número 24 de EPM, ¿cuál debería ser el perfil del elegido?

Por eso la designación de quién será el vigésimo cuarto gerente de EPM copa la atención. Esta vez viene con otro aditamento: la propuesta del alcalde electo, Daniel Quintero Calle , para que el periodo del elegido no dependa del cuatrienio del gobierno de turno. El futuro mandatario anunció que hará una auditoría para que esta elabore un perfil técnico y avance en la escogencia de la persona que reemplace a Jorge Londoño de la Cuesta .

Nicolás Posada López, director del Comité Intergremial de Antioquia, conformado por cinco cámaras de comercio y 32 gremios, expresó que EPM necesita un líder que no solo tenga visión regional sino nacional, porque la empresa ya no es solo de Medellín y de Antioquia, “sino que genera desarrollo económico y social para todo el país. Debe proyectar la capacidad de EPM para alcanzar progreso social. Debe escuchar a las comunidades, a las regiones, al sector privado y al público, que sea un líder articulador que pueda trabajar con todos los actores. Debe tener visión de un desarrollo equilibrado y sostenible”.

Amylkar Acosta Medina, economista y exministro de Minas y Energía, opinó que es fundamental que haya un alineamiento del gerente de EPM tanto con el gobierno municipal como con el departamental. “La empresa es una multilatina que tiene un posicionamiento en la región y por lo tanto quien llegue a la gerencia debe tener una visión de los negocios que le permita seguir consolidándose como una de las pocas multilatinas colombianas”, sostuvo.

Precisó que el elegido debe tener experiencia en manejo de macroproyectos, porque es complicado que llegue una persona que no tenga bagaje ni experiencia, “porque asumirá a EPM en medio de una crisis y no hay tiempo para esperar a que adquiera un conocimiento del que no dispone”.

Otro elemento a tener en cuenta, según Acosta, es que el dirigente que llegue debe apostarles a las fuentes no convencionales de energías renovables, en la actual era de transición energética en plena Cuarta Revolución Industrial.

“Es fundamental que quien llegue vea más allá de una empresa prestadora de servicios y lidere una ‘holding’ llamada a jugar un rol clave en el país en la integración de fuentes no convencionales a la matriz energética”, advirtió.