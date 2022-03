La posible alianza estratégica entre Bancolombia y GNB Sudameris –o inclusive su integración–, la puso sobre la mesa el Grupo Gilinski desde finales del año pasado, cuando lanzó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Sura.

El anuncio se dio 25 años después de que Isaac y Jaime Gilinski, accionistas mayoritarios del entonces Banco de Colombia, acordaran una fusión con otra entidad financiera de la época, el Banco Industrial Colombiano (BIC), operación que le dio vida al Grupo Bancolombia.

En 33 palabras la sociedad JGDB Holding, que lanzó la oferta por Sura, resumió ese episodio: “En 1994, junto con un grupo de inversionistas institucionales, adquirió el Banco de Colombia (hoy Bancolombia) en una privatización. En 1997 la familia Gilinski vendió el Banco de Colombia al Banco Industrial Colombiano”.

Y es que al explicar la finalidad de los recientes ofrecimientos hechos a los accionistas de Sura el objetivo es claro, juntar a una entidad de $269,7 billones en activos como Bancolombia con el conglomerado financiero que él controla –GNB Sudameris– y que es 5,2 veces más pequeña al contabilizar activos por $51,7 billones (ver gráfico).

Hay quienes consideran preocupante esa intención. “En Colombia necesitamos ojalá mas bancos, no menos. Y necesitamos bancos que compitan, no bancos aliados. Adicionalmente, para Bancolombia quizá no sea el mejor negocio; es un banco con apenas 2% del mercado de crédito y a GNB Sudameris lo tienen en la mira algunas calificadoras de riesgo como Fitch Ratings con una perspectiva negativa”, anotaron (ver Informe).