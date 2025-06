Se desata guerra interna en Ecopetrol por millonario otrosí: denuncias, amenazas y visita de la Procuraduría

También denunció que se le violó el debido proceso , pues no tuvo oportunidad de controvertir las afirmaciones hechas en su contra, relacionadas con la ampliación contractual a Covington & Burling LLP.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa , no solo se refirió a esas filtraciones en declaraciones públicas, sino que también denunció haber recibido amenazas de muerte, que atribuyó a su orientación sexual y a una posible “campaña política” en su contra .

A través de un comunicado, la petrolera aseguró que está comprometida con la transparencia y la ética empresarial. También reiteró su disposición a colaborar con todos los entes de control, incluidos la Fiscalía y la Contraloría.

Este episodio llega en un momento crítico para Ecopetrol, cuya acción ha sido golpeada por la desconfianza de los inversionistas. Analistas del sector señalan que los escándalos, sumados a cambios técnicos, reemplazos de personal clave y una supuesta injerencia directa del presidente Gustavo Petro en decisiones internas, han debilitado la confianza en la estatal.

Por su parte, Ricardo Roa ha defendido su gestión asegurando que no intervino en el contrato con Covington & Burling y que no tiene facultades para suscribir contratos directamente. También insistió en que la solidez financiera de Ecopetrol no está en entredicho.



Puede leer más: Presidente Petro sale en defensa de Ricardo Roa: “No ordenó interceptaciones a ejecutivos. Punto”