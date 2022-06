No obstante, después de las 9:40 a.m. comenzó a estabilizarse hasta cerrar en un promedio de $4.027,24, que implicó una subida de $122,19 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, de ayer, que fue de $3.905,05. Así las cosas, la Superfinanciera definió una TRM de $4.026,92 para hoy, que sube $121,87 frente al martes.

Escalándolo a Colombia, la firma comisionista Credicorp Capital valoró que “en el discurso de victoria, Petro declaró que su gobierno buscará la unidad y la paz del país a través de un gran acuerdo nacional, y reafirmó que desarrollará el modelo capitalista”.

“Se destaca que Petro reafirmó que respetará la propiedad privada y, de hecho, mencionó que desarrollará el modelo capitalista con pluralismo económico”, insistió Credicorp, la cual, no obstante, mostró su preocupación sobre el futuro fiscal por la idea de Petro de “marchitar” el sector petrolero e incrementar el rol del Estado en la economía.

Ante estas preocupaciones, las calificadoras de riesgo han asegurado que será difícil ver cambios radicales en las políticas del país, en tanto los poderes legislativo y judicial harán un gran contrapeso. Moody’s, por ejemplo, dijo que el próximo gobierno necesitará apelar a consensos y esto pondrá a prueba la capacidad de las instituciones en el país.

Así, el mercado envió su primera respuesta a Petro y, eso sí, analistas dicen que el dólar podría seguir fortaleciéndose no necesariamente por el “efecto Petro”, sino por los temores a una recesión económica en Estados Unidos.

De cara a su mandato, el equipo del líder del Pacto Histórico ya baraja las iniciativas que presentará ante el Legislativo, entre ellas una reforma tributaria cuyos adelantos causaron polémica (ver Módulos).

Tributaria no sería necesaria, según el Marco Fiscal

Si cumple con el ajuste en las finanzas públicas previsto para los próximos años, el nuevo gobierno no tendría que hacer una reforma tributaria. Este fue uno de los grandes mensajes del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado la semana pasada, en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo (foto). El MFMP es una hoja de ruta fiscal para Colombia durante los próximos 10 años, y sus más recientes proyecciones aseguran que el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y egresos públicos) este año ya no sería de 6,2% del PIB, sino del 5,6%. Adicional, estima que la deuda neta del Gobierno Nacional Central ya no estaría por encima del 60% del PIB como se vaticinaba anteriormente, sino que este año cerraría en 56,5% y paulatinamente convergería a 54%. Para muchos estas son “cuentas alegres”, como es el caso de la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, quien en su cuenta de Twitter planteó que “el mensaje del gobierno actual para el nuevo gobierno parece ser: ‘No puede gastar como yo gasté, no puede seguir con los programas sociales que yo creé, tiene que reducir la inversión pública en una tercera parte...’”