Carlos Velasco, docente de la Universidad de Antioquia y experto en el tema de los combustibles, enfatizó en que no necesariamente el cierre de la brecha entre el precio real y el que pagan actualmente los consumidores se conseguiría solo con incrementos en el valor del galón de corriente.

Sin embargo, hay quienes son más escépticos con las previsiones del gobierno y no descartan que otros aspectos como el costo político de este plan y la presión de los grupos afectados puedan truncar las estimaciones.

“Ya se han hecho estudios que indican que por cada $100 que se suba la gasolina eso se transforma en un mayor incremento para el costo de vida. El gobierno no puede trasladar todo al precio porque se generan presiones sociales y por culpa de eso en Ecuador y Panamá tuvieron que enfrentarse a protestas el año pasado”, comentó el docente.

En línea con ello, desde su óptica, el gasto que se hace en el subsidio también se podría cubrir con el recaudo adicional que llegará con la reforma tributaria. Así mismo, hizo notar que el Plan Financiero está basado en unos supuestos que, probablemente, no se cumplan.

“El precio al que queremos llegar para cerrar la brecha de precios no se queda quieto. Me explico, si queremos que el galón llegue a $19.000, ¿cuánto nos falta para llegar allá si ya estamos sobre los $10.000? El problema es que el precio cambia mucho en relación con la cotización internacional del petróleo o el precio del dólar, que todos los días están variando. No es que llegue 2026 y terminamos la tarea. En el plan hay supuestos que varían y puede ser que terminamos antes o que se extienda en el tiempo esa meta”, detalló.