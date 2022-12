Esteban Orozco es el dueño de una tienda en Carabobo, tiene 29 años y junto a su padre se dedicó al comercio desde que tiene uso de razón. Comentó que no recuerda una crisis tan aguda como la que se ha sentido este año con el dólar y los altos precios que está pagando la gente para cubrir necesidades básicas como la alimentación.

Los trabajadores de bodega no dejan de pasar con carretillas cargadas y conforme van avanzando las horas de la mañana, los paisas empiezan a poblar todo el sector de El Hueco.

Recorriendo las calles de El Hueco, llegamos hasta la tienda Speed One, que le pertenece a Freddy Yepes y se especializa en prendas importadas desde Estados Unidos. Él mencionó que, pese al valor actual del dólar, las ventas de noviembre estuvieron mejor al compararlas con el mismo mes del año pasado.

De hecho, manifestó que el pasado jueves 15 de diciembre había tenido la mejor facturación en lo corrido de diciembre e igualmente cree que la semana entre el lunes 19 y el sábado 24, será la mejor de todas para el comercio.

Frente al tema de los descuentos, explicó que “ha sido difícil porque el dólar ha golpeado. Entonces pusimos unos precios fijo para no afectar al cliente. Es decir, nosotros estamos siendo afectados en nuestra utilidad”.

“Así como están las cosas, tendríamos que subir $100.000 o $150.000, y no lo hemos hecho. Preferimos asumir esa diferencia y sí podemos hacer descuentos, pero son muy bajitos y en casos muy puntuales”, añadió.

Al preguntarle si los compradores entienden esa situación, indicó que la mayoría son muy conscientes del contexto económico que se vive en el país y en el mundo.

Para corroborar lo que nos dijo, le preguntamos a uno de sus clientes cómo veía los precios en la tienda.

“Vengo a este local a comprar todo para diciembre desde hace dos años y en el transcurso del año también los visito. Yo creo que los precios en esta tienda no se han afectado mucho con el dólar. Ellos siguen conservando muy buenos precios en las marcas que tradicionalmente yo he buscado”, manifestó Julián Rendón, cliente de Speed One.

Qué piensan los compradores

A pesar de tener una inflación rampante durante todo 2022, Inexmoda ya había proyectado que el sector de la moda terminará el año con ventas por $30 billones y el gasto en prendas aumentará 9% con respecto a 2021. Incluso, recientes expectativas lanzadas por diversos actores de esta industria apostaban por una disparada del 35% en las compras gracias a la temporada navideña.

Camila Ortiz, directora del observatorio de moda de la consultora Raddar, explicó que la ropa puede ser una categoría con la que muchos consumidores compensarán el gasto que no harán en tecnología, teniendo en cuenta que los dispositivos importados son los que más se han encarecido con el dólar.

Con eso en mente, nos dimos a la tarea de hablar con varios transeuntes que estaban averiguando precios de ropa y accesorios.

Johana Londoño fue una de esas comprandoras que tan pronto recibió la prima, salió a buscar el estrén navideño. Vimos que se acercó a una tienda en Carabobo que ofrecía precios desde $10.000. Entonces, le consultamos qué presupuesto tenía para sus compras.

“No tengo un presupuesto fijo para la ropa. Simplemente busco y si veo algo que me llame la atención, lo compro. No importa si es barato o si es caro, solamente estoy buscando algo que me guste”, contestó.

Laura Álvarez, otra compradora que conversó con nosotros, dijo que estaba buscando economía y calidad, pues el presupuesto para la pinta navideño hay que dividirlo entre ella y sus dos hijos. Lo que si aseguró es que tenía en mente comprar y por eso había hecho un ahorro desde hace meses.

A José Cárdenas, lo encontramos en Niñolandia con varios juguetes en la mano y comparando precios. Pero antes de hablar de los regalos para los niños, también le preguntamos si ya había comprado la ropa para diciembre.

“La verdad no he comprado ropa, solamente los juguetes para mis sobrinos y no pienso comprar nada de ropa porque todo ya está muy costoso, a mi me gustan los importados y están súper caros”, respondió.

“Voy a aplazar el gusto hasta finales de enero y principios de febrero, a ver si hay rebajas porque ese tiempo ya es frío y los comerciantes tienen que rebajar más para poder vender alguna cosa”, añadió y dijo que tenía pensado gastar, máximo, $300.000 en los aguinaldos para sus sobrinos.

La juguetería

El ambiente en Niñolandia es muestra de esa buena sensación que hay en el comercio. Los pasillos se ven llenos de padres buscando regalos y, los comerciantes parecen tener razón: el obsequio de los niños es sagrado y la gente hace el esfuerzo que sea necesario para no dejarlos con las manos vacías.

Con su hija en brazos, Cristian Castro afirmó que no llevaba un presupuesto claro y solamente le interesaba encontrar un regalo para Abigail: “En estos momentos no estoy buscando economía, estoy buscando un regalo bueno para ella. Yo vengo directamente a este almacén porque me parece que aquí se encuentran muchas cosas”.

Henry Vanegas, administrador de esta tradicional tienda, comentó que mucha gente se había esperanzado en el último día para hacer sus compras “y ya lo que estaban esperando era el pago de la prima para comprar los regalos. La empresa ha preferido sacrificar margen de utilidad para no subir precios y tenemos una gran variedad de productos para todos los bolsillos, en esta tienda hay más de 50.000 referencias”.

“Uno sabe que hay un pequeño bajón frente a la dinámica del año pasado, pero las expectativas son muy positivas y esperamos que esta semana que entra sea la mejor de todas”, puntualizó.