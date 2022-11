Es que, precisamente, este es el principal recelo por parte de los comerciantes nacionales, ya que aún no hay una garantía en firme de cómo los venezolanos cubrirán monetariamente la compra de mercancías que les llegan desde Colombia.

Y aunque se espera que la venta de productos hacia el otro lado de la línea fronteriza siga con un crecimiento sostenido, según lo prevé el Gobierno, aún existe el miedo entre los comerciantes colombianos por el fantasma de las expropiaciones, la falta de un marco jurídico y regulatorio claro y el no pago de las facturas por parte de las autoridades venezolanas.

“Los exportadores nacionales no enviarán carga a Venezuela si no hay una garantía previa en materia de pago anticipado por las mercancías”, analizó.

Díaz afirmó que si bien a la fecha todavía no existen cifras detalladas desde que se abrió nuevamente la frontera, subrayó que durante el último año se ha visto una reactivación del comercio con Venezuela, lo cual ha llevado a que las exportaciones no mineras a ese destino se hayan incrementado 108,4% a septiembre de 2022, con un valor cercano a los US$438 millones.

No obstante estos anuncios del Gobierno Nacional, los comerciantes colombianos insisten en la desconfianza por los potenciales impagos.

Y reiteró que ya no existe la confianza de los comerciantes para enviar productos al vecino país ya que en el pasado “muchos se quebraron y los que todavía siguen, muy seguramente no estarán dispuestos a tomar el riesgo si no hay con antelación un respaldo monetario, jurídico y regulatorio, ya que Venezuela lo hizo una vez”.

Adhirió que con la reapertura de la frontera, además de convertirse Colombia en proveedor de Venezuela por la compleja situación económica allí, también significa que el 100% en el dinamismo comercial no esté tan a la vuelta de la esquina.

Sin claridad en el papeleo

En estas siete semanas de reactivación comercial, los exportadores nacionales vienen advirtiendo que su celeridad dependerá en buena medida de las fórmulas que tracen los gobiernos de ambos países, más en un marco jurídico y regulatorio, que defina si los intercambios serán bajo las normas de la Comunidad Andina o a través de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

Al respecto, Díaz, de Analdex, viene señalando que con reglas de juego claras desde el principio en normas y documentación, se le pone freno al comercio informal que se presenta por las llamadas trochas, las cuales el presidente Gustavo Petro solicitó acabar.

“Así mismo, se necesita con prontitud un marco jurídico en transporte para que los camiones colombianos puedan ir hasta los supermercados y sitios de entrega, debido a que Venezuela carece de un sistema de distribución local eficaz”, dijo Díaz.

En el mismo sentido, el analista Dacarett precisó que no es viable que los camiones colombianos lleguen hasta la frontera y que allí se realice el transbordo de mercancías a los vehículos venezolanos, porque representa no solo una pérdida de tiempo, sino también de recursos económicos.

“Otro de los inconvenientes a nivel regulatorio que se están presentando tiene que ver con los registros sanitarios y fitosanitarios, ya que no están homologados entre el Invima y la autoridad respectiva en Venezuela”, agregó Dacarett.

Al respecto, el ministro Umaña indicó que ya se está trabajando en la profundización del Acuerdo de Alcance Parcial Nº. 28, que rige el comercio binacional desde que Venezuela salió de la Comunidad Andina (CAN).

Lo anterior significa que, derivado de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela para el intercambio comercial, al vecino país se le abrirían las puertas para su regreso a este bloque comercial luego de 11 años de ausencia.

Cabe recordar que como Venezuela no hace parte de la CAN, el mecanismo de integración comercial que se tenía en el pasado ya no se encontrará vigente para las negociaciones actuales entre ambas naciones.

En todo caso, para María Luisa Chiape, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana (CCV), la reapertura de la frontera permitirá la reconstrucción de la relación económica entre naciones.

“El empresariado tiene mucho optimismo sobre esta nueva perspectiva, ya que este escenario permitirá elevar sustancialmente el intercambio comercial, con significativos impactos positivos sobre la producción, el comercio y el empleo”, señaló.

Lupa a la expropiación

Además de la incertidumbre por parte de los comerciantes colombianos ante la poca claridad en el anticipo de los pagos desde Venezuela, y la falta de un marco jurídico claro con sus respectivos trámites aduaneros, está presente el fantasma de las expropiaciones.

Esta amarga experiencia fue vivida por empresas nacionales como Alpina, Avianca, Nutresa, Argos, Éxito y Colombina, a las que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nacionalizó derivado del conflicto político con su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

“Hasta que no haya claridad, gracias a un marco jurídico que trace reglas de juego claras que espanten este fantasma, es muy complicado que grandes empresas colombianas nuevamente arriben al vecino país”, destacó Dacarett.

Uno de los casos más sonados fue el de Almacenes Éxito, al que el gobierno venezolano expropió argumentando que era una respuesta a supuestas reincidencias en prácticas especulativas.

Esta decisión llevó al cierre de los supermercados como sanción a un supuesto aumento de los precios de sus productos en el marco de la devaluación del bolívar. Desde ese momento todos los puntos pasaron a llamarse “Los mercados del pueblo”.

Según registros de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), las acciones de expropiación por el gobierno del vecino país entre 2002 y 2012 bajo el concepto de “procesos de nacionalización”, afectaron a 1.168 empresas, entre las que se encontraban varias colombianas.

Los sectores más vulnerados por esa política fueron la industria de la construcción, la producción agrícola y el procesamiento de alimentos, el comercial, y el petrolero.