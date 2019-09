Instrumentos para que no se compliquen los trámites aduaneros

Con la figura OEA, uno de los beneficios es que las cargas tienen inspecciones anticipadas. “Con esto, los exportadores se estarían ahorrando por lo menos entre 800 y 1.200 dólares por contenedor y casi un día en trámites”, según Carlos González, presidente de la Agencia de Aduanas AciCargo.

Además, el programa tiene un enfoque interinstitucional que permite la gestión de diferentes autoridades. Como cabeza de esas operaciones está la Dian, pero también participa la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). “Colombia tiene unas particularidades frente a otros países en el mundo y se requiere un mayor control”, puntualizó Patiño.

¿Cómo ser OEA? Lo primero es autoevaluar la empresa a ver si cumple con los requisitos mínimos para certificarse. Entre las condiciones está no tener deudas con la Dian, llevar tres años o más de operar en comercio exterior, es decir, no importa el volumen que haya exportado. También, que sus estados financieros estén balanceados; que su gestión del riesgo no atente con el programa y que no tenga sanciones. “Es completamente gratuito, hay que tener un mínimo de inversiones”, agregó Patiño.

El tiempo que tarda la certificación es alrededor de un año y actualmente la Dian dispone de un curso gratuito para quienes desean ser OEA. Tiene una duración de 5 semanas y para inscribirse, puede acceder al siguiente link: https://academy.connectamericas.com/web/operador-economico-autorizado