En ese contexto, hablamos con el escritor español Borja Vilaseca, quien estuvo en Medellín esta semana y es conocido como uno de los gurús más importantes del capitalismo consciente y el autoconocimiento, para quien es claro que la educación tendrá que cambiar para que los humanos no tengamos que competir con las máquinas.

“Vemos que las nuevas tendencias macroeconómicas están llevando a una parte de los empresarios y emprendedores a liderar las compañías desde otro lugar y no nos olvidemos que todo el proceso de robotización, de digitalización y de inteligencia artificial va a poner en jaque cuál es el papel del ser humano en la nueva economía”, dice el autor y agrega: “Entonces vamos a requerir de personas que hayan potenciado mucho su inteligencia, su motivación intrínseca, su talento, su pasión, porque luego no vamos a competir con las máquinas. Entonces llegará un momento en que veremos con claridad que la educación industrial ha quedado obsoleta y necesitamos revolucionarla hacia una educación más emocional, una educación más espiritual, una educación más en valores”.

Como emprendedor social que también es, Vilaseca se enfrenta con frecuencia a la pregunta de ¿para qué crear empresa?, y su respuesta es “que el objetivo no sea ganar dinero, que no sea el lucro en el corto plazo, sino que el objetivo sea crear riqueza, eso es el capitalismo consciente”.

Pero lograrlo es difícil, especialmente porque “nos encontramos un gran corruptor: el ego. El ego es la excesiva identificación con la mente, con los pensamientos, que nos lleva a todos a caer en una neurosis muy sutil, que es creernos que lo que pensamos es la realidad. Cuando en realidad una cosa es la realidad y otra cosa es muy diferente es lo que percibimos, lo que interpretamos y lo que pensamos”, asegura.

Según la lógica del autor, es por eso que la mayoría de las compañías hacen lo que hacen solamente para ganar dinero en el corto plazo, y terminan generado toda una economía financiera alrededor de los resultados económicos al acabar cada trimestre, en el cumplimiento de metas apremiantes que no conducen a ningún cambio real más que a producir por producir, y dejar una utilidad en manos de los accionistas. Aquí Vilaseca insiste en que no es que esté en contra de los beneficios para los inversionistas, sino que este no debe ser el fin último sino una consecuencia del operar social de la empresa.