¿Cómo analizan la intención del Gobierno de bajar aún más las tarifas de energía?

“En el proceso del Pacto por la Justicia Tarifaria, el gremio le indicó al Gobierno que todos los actores de la cadena debían hacer su aporte. La reducción de las tarifas no es solo del componente de generación, sino también de transmisión, distribución y comercialización. También hay que revisar el tema de pérdidas, así como el tema de restricciones, y teniendo en cuenta que la región de la costa Caribe es particular y que no sucede en el resto del país”.

¿Cuál ha sido el aporte del gremio para bajar las tarifas?

“Los generadores se comprometieron a trazar el indexador más bajo que el IPC y el IPP, o a ponerle un techo, y el resultado fue que en diciembre en el componente de generación las tarifas bajaron. Sin embargo, si se observa el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, la tarifa subió, pero no por generación. Ahora el compromiso es volvernos a sentar, tanto todos los componentes de la cadena, y el Gobierno para mirar qué hacer a futuro. En distribución y transmisión hay inversiones importantes que se deben hacer, así como establecer un nuevo indexador. Tenemos un diseño de mercado energético muy bueno que se debe mantener”.

¿El país está listo para enfrentar al fenómeno de ‘El Niño’?

“A la fecha las generadoras le han respondido a las señales que ha dado el Gobierno de tener un parque para entregar una energía en firme en el momento en el que Colombia lo necesite. Pero lo que preocupa es que al momento de presentarse el fenómeno se siga con retrasos para la entrada en operación de nuevos proyectos de generación. O que haya nerviosismo inversionista”.

¿El sector de generación cómo analiza la nueva subasta de energía?

“Desde el 2022 le estamos diciendo al Gobierno que revise los balances de la Upme en dos temas: el crecimiento acelerado de la demanda, incluso mucho más que antes de la pandemia, y el atraso en la mayoría de los proyectos de generación. Y con base en este análisis, se deben definir los mecanismos de expansión a utilizar para ajustar el parque de generación en el proceso de subasta del Cargo por Confiabilidad”.

¿Por qué es necesaria la nueva subasta de energía?

“Es importante la subasta del Cargo por Confiabilidad como mecanismo idóneo de expansión para que no haya un rezago en la oferta de energía ante el incremento acelerado en el consumo de electricidad. Pero estamos muy preocupados, al margen de esta licitación pública, sobre las señales de cambios regulatorios en el sector. Para una empresa comprometerse a una subasta de 30 años, las reglas de juego deben estar claras. Vemos que se quiere modificar el diseño del sistema del mercado eléctrico que ha funcionado en las últimas tres décadas”.