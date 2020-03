La Fed bajó sus tasas, y habría impacto en el país

Actualmente, Estados Unidos se encuentra en carrera para un nuevo periodo presidencial, con Donald Trump, actual presidente, y Bernie Sanders a bordo. De acuerdo con Lombana, no ha habido ninguna reelección en un escenario de débil crecimiento económico, razón por la que Trump había criticado la pasividad de la Reserva Federal. No obstante, frente a la acción llevada a cabo ayer, el mandatario manifestó que no era suficiente; pese a esto, el experto explicó que un nuevo impulso a la economía también serviría para dar un empujón a Trump.