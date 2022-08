Con sus hijos de la mano y un canasta con tostaditas, esta emprendedora recorría las calles del barrio Laureles, occidente de Medellín, ofreciendo sus productos puerta por puerta.

“Una de mis vecinas me compró un paquetico y le encantó. Yo se lo vendí a $100 porque no sabía de precios ni mercados. Pero luego me comenzaron a encargar más. Eso me animó y comencé a ir a tiendas y supermercados. El reto más grande fue que me aceptaran en el Éxito”, cuenta.

Sin embargo, para sorpresa suya, el Éxito le dio el aval para que pudiera vender sus productos en sus almacenes. “Yo decía que allá eran muy pinchados y no creía que me fueran a codificar. Cuando recibí esa llamada no lo podía creer”, dice la empresaria.

Empresa hecha con sudor

La necesidad de luchar por sus hijos y sobrevivir a una separación fue lo que hizo que esta mujer pasara de ser una ama de casa a convertirse en la fundadora de Tostaditos Susanita, una empresa que se ha mantenido en el podio gracias a sus productos diferenciales.