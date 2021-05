El Ministerio de Hacienda asegura que busca consensos para radicarla.

Sector privado espera el llamado.

Y pese a que el Gobierno desistiera de tramitar esa iniciativa y el Congreso decidiera acompañar esa decisión, esto no aplacó las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de abril, las cuales ajustan hoy 24 días dejando pérdidas a la economía que superan los 10 billones de pesos.

¿Y la reforma?

Adicionalmente, mencionó que no habrá modificaciones al IVA ni en bienes ni servicios, porque se podría afectar en una altísima proporción a la clase media, y calculó que la intención sería recaudar unos 14 billones de pesos para atender el impacto de la pandemia en los diferentes actores sociales, e incluir algo para el tema de vacunación contra la covid (ver gráfico).

Se escucha a...

Pese a que Restrepo sostuvo que se avanza en la construcción de consensos con los distintos actores sociales y políticos para elaborar un nuevo proyecto, diversos gremios económicos y organizaciones consultados dijeron no haber sido invitados o convocados por el Gobierno para conocer o discutir el asunto.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), comentó que la agremiación no conoce cuándo podría ser radicado el proyecto. “Nos tienen sin información”, anotó.

A su turno, Carlos Acero, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), señaló que apenas se están definiendo los temas por sectores. “El Gobierno tiene un mes para radicarla. Lo que se supone es que lo harán antes del 20 de junio, fecha en la que termina la actual legislatura y a partir del 20 de julio se iniciaría el debate”.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), expresó que “el tema es que la legislatura termina en un mes y en este tiempo debe tramitarse”

Desde la dirección de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, manifestó que hasta ahora tampoco ha sido invitado para exponer sus planteamientos ni lo han consultado. “Por lo que sé, no han tomado la decisión aún si llevar la reforma ahora o el 20 de julio (al Congreso)”.

Para el congresista antioqueño, Óscar Darío Pérez, es imposible predecir qué vaya a pasar con la iniciativa en su trámite por el Senado y la Cámara de Representantes.

“Si la iniciativa llega lo más concentrada posible y el Congreso es patriótico, pues se estudia una reforma que la paguen los más pudientes. Una reforma sencilla que la paguen las personas con mayor capacidad económica, entre empresas o sociedades y entre personas naturales, eso más o menos está medido y debe dar un recaudo entre 12 billones y 14 billones de pesos”, agregó.

En cuanto a los tiempos para debatir y aprobar o no la reforma, Pérez explicó que si hay mensaje de urgencia la discutirían conjuntamente las comisiones económicas (Terceras y Cuartas de Senado y Cámara) y quedarían faltando las plenarias. “Ahora, pueden llamar a sesiones extraordinarias para eso. Y si no se alcanza a aprobar para el 20 de junio, seguiría el 20 de julio. Lo que no puede pasar es que llegue el 31 de diciembre (sin reforma)”.