La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, postuló al abogado Rodrigo Negrete como director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad encargada de que los proyectos sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa. Sin embargo, la designación de Negrete, quien ha trabajado en temas de licencias ambientales y ordenamiento territorial, no estuvo exento de polémicas. Para unos no es el indicado, pues él mismo entabló seis procesos contra la Anla; pero otros aplaudieron esta designación, ya que lo consideran un “aliado” de las comunidades víctimas de la minería.

Aunque el Gobierno nacional no lo ha hecho oficial, Juan Hernán Ortiz sería el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Su hoja de vida ya está en la Casa de Nariño donde verificarían que cumple con los requisitos para el cargo y proceder a su nombramiento. Sin embargo, desde ya su posibe designación ha despertado críticas por no poseer experiencia en el sector público y mucho más por no tener, o haber tenido una vinculación directa con el sector de hidrocarburos. Ortiz tendría a su cargo las funciones de regular la comercialización de los combustibles, y trabajar en la fiscalización de los hidrocarburos desde su exploración hasta su llegada al consumidor final.

Desde su designación como ministra de Minas y Energía, Irene Vélez despertó críticas en varios sectores de la economía por su falta de experiencia y su formación profesional como filósofa, con doctorado en Geografía Politica . Así, su nombramiento estuvo empañado, por ejemplo, por impedimentos para fungir como funcionaria, debido a que su perfil profesional no se alineaba con los requerimientos de esa cartera. Y justamente, ayer se conoció que el Consejo de Estado estudiará si admite una demanda en contra de su designación. La razón, el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña, como demandante, pide la nulidad de la designación porque, según él, hubo una serie de irregularidades en la sesión donde fue nombrada. Por otro lado, en otro de los debates que ha tenido que atender en los últimos dos días en el Congreso, Vélez estuvo a la ofensiva y afirmó que por ser joven y mujer la critican, y porque vino a cambiar el modelo de hacer minería en el país. “El rol no es fácil porque nunca había sido ministra, y en mis 40 años de vida me he dedicado a otras cosas. Esta nube mediática y de redes sociales es una cortina de humo frente a algo que es mucho más profundo, y es que estamos incomodando un modelo que consideramos que no es el adecuado”, dijo.