La ponencia mayoritaria que se había radicado daba una exención de estas medidas, en particular de la reducción de la jornada diurna a las micro y pequeñas empresas, que son realmente el tejido empresarial del país, y eso al final no se aprobó. Por eso decimos que son dos pasos atrás, porque esa medida va a aumentar los costos de operación para las micro y pequeñas empresas que muy seguramente tendrán incentivos para informalizarse”.

De alguna manera la discusión de política pública se volvió un blanco o un negro: sirvió o no, que es un poco la línea de los que han dicho que esa iniciativa no tuvo impacto. La reforma del 2002 sí tuvo impacto. De hecho fue muy positivo, especialmente porque brindó posibilidades para que los jóvenes pudieran ingresar a la formalidad.

“Sí hubo disminución. Fedesarrollo publicó un documento para medir los impactos de esa reforma de 2002 y se concluyó que los números en creación de empleo no fueron los esperados, pero tampoco se dice que no hubo impacto.

“Esta reforma laboral que se aprobó en Comisión Cuarta incorpora muchos de los elementos que había presentado el Gobierno en su propia reforma y que se había hundido en dos ocasiones. Además, la institucionalidad que ha construido el país para discutir estas reformas es naturalmente el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí están representados todos los ciudadanos por medio de los votos y hay una posibilidad de discutir con profundidad los costos y beneficios de cada una de las medidas. Ese no es el caso de la consulta, que son solo una serie de preguntas binarias en donde no hay lugar a grises, la respuesta es sí o no y no hay posibilidad de análisis de los impactos”.