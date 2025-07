CDT en Colombia: estas son las mejores tasas en agosto de 2025 para invertir

“ Hoy, la mejor tasa para un CDT a un año la tiene Coltefinanciera, con un 10,5%, pero eso puede variar según el monto y la entidad ”, advierte Carlos Correa, director ejecutivo de MejorCDT.com. “Por eso siempre recomendamos usar el simulador personalizado antes de tomar una decisión”. Use aquí el simulador de CDT para su monto y plazo

El experto en finanzas David Susa comparte tres claves para invertir de forma más inteligente en CDT:

1. Compare entidades: No se quede con el banco de siempre. Las tasas pueden variar hasta en un punto porcentual o más.

2. Revise el plazo: En general, a mayor plazo, mejores tasas. Pero también depende de su disponibilidad de liquidez.

3. Confirme la cobertura Fogafín: Es el seguro de depósitos que protege su dinero (hasta $50 millones) si la entidad financiera llega a fallar.

Entérese: ¿Busca ahorrar? Conozca los bancos que ofrecen mejores rentabilidades en CDT

Recuerde que no todas las entidades financieras ofrecen las mismas tasas. Según Correa, esto obedece a varias razones: “Cada banco o financiera tiene su propia estrategia de captación. Algunos necesitan más recursos en cierto momento y por eso suben las tasas. Otros no. Además, factores como el monto invertido y el plazo hacen que varíen las condiciones. Lo que es buen negocio para una persona, puede no serlo para otra”.