No obstante, aclaró que “la alternativa no es bajar de $25 billones a $10 billones el recaudo de la reforma. Esa alternativa, para el Gobierno, no existe. Si quieren plantear alternativas, que sean para compensar lo que quieren conservar como privilegio del sistema tributario, así que perdonen que se los diga”.

Y a modo de “consuelo” añadió ante el auditorio repleto de empresarios: “Yo como contribuyente (como persona natural) también tendré que pagar más impuestos, y lo digo abiertamente, esa es la contribución que nosotros, las personas de más altos ingresos, tenemos que hacerle a la paz social de Colombia”.