La entidad aclaró que este hito no cambia las condiciones ni el producto que ofrecen hoy a través de su tarjeta de crédito Mastercard Gold, que no tiene cuota de manejo y se administra a través de la app de Nu en el celular. “Los clientes no sufrirán ningún impacto por esta solicitud y podrán seguir usando su tarjeta de crédito con total normalidad”.

En junio, la compañía anunció una inversión en el país de $1,5 billones para los próximos cinco años. La cifra se suma a la línea de crédito de US$650 millones que se invertirán en los mercados de México y Colombia.

“Tener esta licencia nos da paso para continuar con los planes de expansión de nuestro portafolio de productos de forma sostenible, ordenada y responsable como lo hemos hecho en los otros países donde operamos”, dijo Bretón.

En el mercado local, tras un año y medio de operación, Nu llegó a 211.000 clientes con corte al 31 de marzo y ha logrado tener clientes en todos los departamentos del territorio nacional. De hecho, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, la compañía quintuplicó su base de usuarios.