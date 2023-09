Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, señala la inseguridad como una de sus principales preocupaciones, pero también miran muy de cerca la incidencia de la reforma laboral que se tramita en el Congreso, pues no solo tienen 3.700 empleados sino que en su cadena de valor hay más de 54.000 personas.

Los empresarios colombianos llevan meses alertando la situación de inseguridad que se vive en las regiones del país, pese a los esfuerzos del Gobierno de acordar la paz con todos los grupos armados. Este es un asunto que no es ajeno a Riopaila Castilla, uno de los ingenios azucareros más grandes del país.

Además, tenemos una apuesta por la generación de aliados a nivel local, que se denomina Rioaliados, y es cómo nosotros ayudamos a la generación de empresas en toda la cadena nuestra, no solamente que le vendan o le compren a Riopaila sino que pueda ser en la cadena extendida, hoy el 20% de las compras de bienes, suministros y servicios son locales, lo que representa $100.000 millones”.

“Hemos tenido afortunadamente unos resultados positivos no solamente en materia económica sino también a nivel social y ambiental, para nosotros es muy importante ese balance de cómo vamos creciendo en todos los frentes, y terminamos un primer semestre con un crecimiento cercano al 20% frente al año anterior, logramos a su vez mantener nuestros niveles de crecimiento en generación de empleo local en las zonas donde operamos: hoy en día 93% de las personas que trabajan en Riopaila Castilla son de las zonas de operación, una apuesta muy importante por asegurar que no solamente nosotros crezcamos sino que las comunidades y los territorios cercanos crezcan de la mano con nosotros.

¿Han notado una disminución en la demanda con esta ola de la alimentación saludable?

“La verdad no, no lo hemos visto, incluso la tendencia tanto a nivel mundial como por las tasas de crecimiento poblacional en Colombia van en otra dirección, en la de aumentar el consumo per cápita de azúcar”.

¿Pero les preocupan los impuestos a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados?

“Sí, lo hemos analizado, entró muy fuerte sobre todo con las bebidas azucaradas; sin embargo, hoy en ese rango de bebidas gaseosas es donde hemos sentido el impacto en la disminución de consumo de los volúmenes de azúcar que anteriormente nos compraban, pero esto lo que ha provocado es la necesidad de replantear dónde y cómo pone uno su azúcar, porque esto es una tendencia que tiene que ver más con ese factor tributario que con un tema de cambio en hábitos de consumo”.