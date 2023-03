“Nuestro sistema es muy sólido”: MinHacienda ante crisis financiera en el mundo

Ocampo se refiere a que en EE. UU. los bancos medianos y pequeños no tienen que actualizar sus activos financieros a valor de mercado, por lo que era imposible para el regulador darse cuenta de cómo venían perdiendo plata a la par que la Reserva Federal incrementaba su tasa de interés.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, asegura que “aquí no tenemos ningún riesgo financiero, tenemos un sistema financiero muy sólido, tenemos muy altos estándares, incluso mejores que en Estados Unidos. Este tema no es una preocupación para nosotros”.

Al respecto, Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, explica que “el sistema financiero colombiano no tiene exposición a esos otros bancos, ni activos, ni están invertidos en ellos, pero obviamente el nerviosismo global pone a temblar a todo el sector en el mundo. Yo no veo a los bancos colombianos ni expuestos, ni en riesgo, ni en una situación financiera delicada para salir a decir que se vean afectados, puede que se contagien de la caída en los precios del sector financiero en el mundo, pero realmente no veo ni implicaciones ni ninguna razón para estar nerviosos con el sistema financiero ni con los bancos colombianos”.