Nueva OPA por Sura: se mueven las fichas otra vez

Ana Fernanda Maiguashca, Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, indicó que, en pro de la competitividad del país, hacen falta “unos cambios que debemos hacer y esos cambios no dependen del gobierno de turno, ni solo de las empresas ni de las universidades. Esos cambios dependen de que todos nos hagamos dueños de lo que nos está pasando y todos tenemos algo que aportar. Si el día que inicia una discusión de reformas laborales, lo único que yo hago es pensar que se quiere precarizar el trabajo, y no me tomo el tiempo para comprender las otras voces, será difícil realizar los ajustes que hacen falta”.