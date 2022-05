En su balance de resultados del primer trimestre de este año el Grupo Éxito dio cuenta del aumento del 20,5% que observaron los ingresos, los cuales sumaron $4,6 billones.

Para Carlos Mario Giraldo, presidente de la organización comercial, las cifras estuvieron favorecidas por los efectos de la reactivación económica, la fortaleza de la demanda y la constante innovación de los diferentes formatos.

Pero, lo que no menciona el reporte trimestral tiene que ver con otro tipo de actividades, no comerciales, que desarrolla el Éxito y cuyos resultados no se pueden medir en términos económicos.

Es así como desde hace algún tiempo el Éxito, en asocio con la Fundación Acción Interna, volcó la mirada a los establecimientos carcelarios. “Con ellos hicimos una campaña de mercadeo con pospenados que fue un ejemplo de lo que pueden hacer las personas recuperando sus oportunidades”, comentó Giraldo en diálogo con EL COLOMBIANO.

Otra actividad adelantada fue un desfile de moda en la Cárcel Distrital de Bogotá, en el que los modelos fueron reclusos y pospenados, lo que tuvo una gran acogida. Luego de este par de experiencias el Éxito viene buscando qué otras iniciativas poner en marcha.