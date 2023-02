La historia de OmegaPro, una estafa piramidal con 1.8 millones de víctimas en el mundo

A sus 58 años, Juana ya está cansada de agacharse tanto, de trabajar al sol y al agua en las faldas de las veredas de Jericó. La esperanza se le apareció el día que escuchó rumores en la cooperativa donde vende el café, hablaban de un banco que pagaba buenos intereses por inversiones mínimas —ya muchos recibían sus ganancias— y no pudo evitar ilusionarse. Le hablaron en dólares, pero ella no entendía, y le convirtieron a pesos: si metía 300.000 pesos, en 12 meses tendría 900.000; pero si daba 3 millones, le devolverían 9 millones. Ah, pero si era capaz de dar 30 millones... “Por Dios, ¿yo de dónde ese platal?”.

Luego de escuchar la historia de unos amigos que ya no andaban a pata voliada por el pueblo, sino que se montaban en tremendas camionetas y compraron apartamentos en Sabaneta y El Poblado, quiso un poco de toda aquella fortuna para compartir con su familia. “Cuando pregunté si OmegaPro era una pirámide me dijeron que no, que era un vehículo de inversión que hacía trading en Forex: una plataforma digital donde se negocian todas las monedas del mundo, criptomonedas y acciones las 24 horas del día. De ahí salían las ganancias”, dice Heriberto.

El esquema era relativamente sencillo, la plata invertida se triplicaba en 12 meses, y de cada persona que llevara a invertir ganaba un porcentaje. Su negocio tenía dos “piernas”, la derecha y la izquierda, en ellas iba ubicando a los inversionistas que reclutaba, por cada uno de ellos le daban el 7% y en la pierna con menos inversionistas —la más débil— le entregaban el 7% hasta el infinito; las comisiones con las que se quedaba la aplicación eran cercanas al 3% de lo que cada inversionista ganara por el reclutamiento.

“Nos explicaron que se trataba de interés compuesto y que desde el primer aporte que daban mis invitados yo vería la ganancia, el aumento del capital era inmediato, así lograban repartir tanto dinero”.

Heriberto —policía retirado— invirtió inicialmente 500 dólares, y muy rápido empezó a ver ganancias, así que para no tener que invertir más, lo que hizo fue invitar al perro y al gato. Inscribió directamente a 16 personas, entre los que se encuentra la peluquera del barrio y otro policía retirado. “La peluquera pidió un crédito en un banco para invertirlo en OmegaPro, y el policía que tenía un taller de confecciones vendió las máquinas, en total invirtió 30 millones de pesos”.

Solo por la plata que metió su excompañero, Heriberto se embolsilló casi millón y medio de pesos. Esa plata llegaba todos los lunes, tan puntual como la misa de la 6 de la mañana, como se había acordado en un comienzo.

“Con la plata que íbamos ganando salíamos a pasear, resolvíamos problemitas domésticos y nos quedaba para mecatiar, ya no se pasaban tantos trabajos y vivíamos más holgadamente. Un día le propuse a mi esposa que vendiéramos el pichirilo que tenemos, un Renault-Clio por el que me darían unos 11 millones, pero gracias a Dios mi hijo no nos dejó, salió llorando, porque sin carro no tendría cómo llevarlo a las competencias y me partió el corazón verlo así. Esa pataleta nos salvó el carrito”.

De eso tan bueno...

En su página web, OmegaPro dice que es “la plataforma de marketing número 1 del mundo para navegar por los mercados financieros globales y explorar un ramo de servicios y soluciones exquisitamente diseñados para educar, promover y guiar a la comunidad hacia el logro de la libertad financiera”.

Esta plataforma surgió en 2019, y en la pandemia se propagó como polvorín, su promesa es que los inversionistas van a encontrar recompensa, fortaleza e inspiración, en una empresa que nunca duerme, ya que sus expertos trabajan 24 horas al día, y que además es omnipresente.

La misma web dice que ya son más de 1,8 millones de miembros activos en el mundo y se comunica en varios idiomas: español, inglés, portugués, francés, japonés y coreano. La única advertencia que tienen es que no aceptan solicitudes de residentes de Estados Unidos, Canadá, Irán, países de la confederación del Golfo Pérsico y los Emiratos Árabes Unidos. “La información de este sitio no está dirigida a los residentes de ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a las leyes o reglamentos locales”.