“Hoy importamos casi todo el maíz de EE. UU. y de Canadá. Si yo quisiera reemplazar ese maíz —por maíz colombiano— tendría 1.200.000 puestos de trabajo más ¿por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohibe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. que firmaron hace unos años y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación”, dijo el presidente.

Y agregó: “Nosotros queremos salir de la extracción (petrolera y minera) porque por ahí lo que tendremos es cada vez más desigualdad y por tanto cada vez más violencia. Tenemos que volver al mundo de la producción. Y el trabajo y la producción es urbano y es rural”.

“Me pegan mis sacudidas por que digo que no es más el carbón, que no es más el petróleo y, obviamente, no es más la cocaína. Es producir alimentos, es industrializar la producción agraria y es producir industria, hacer esas motos que importamos, ¿cómo va a ser difícil hacer una moto? No puede ser tan difícil”, comentó.

Cifras de los intercambios con EE. UU.

Las cifras del Dane indican que durante los primeros 10 años desde la entrada en vigor del TLC, las ventas externas de Colombia a Estados Unidos totalizaron US$127.183 millones.

De la anterior cifra, las exportaciones minero-energéticas sumaron US$74.266 millones, que equivalen al 58,4% del total. Mientras, las no mineras, alcanzaron los US$52.917 millones, siendo el 41,6% de la participación.

En 2022, las exportaciones a EE. UU. valieron US$14.757 millones, mientras que las importaciones desde allá fueron por US$18.839 millones, indicando que la balanza comercial fue desfavorable para Colombia. Aunque el país norteamericano es el principal socio comercial.