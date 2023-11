Petrobras, la empresa petrolera más importante de Brasil, está evaluando la posibilidad de que Colombia se convierta en un jugador clave en la exportación de gas.

Así lo dio a conocer el presidente de la compañía brasileña, Jean Paul Prates: “Estamos trabajando en un plan de desarrollo de esas reservas para atender el mercado de Colombia y, eventualmente, si nos juntamos con empresas que también tienen reservas en la región, montar una planta para licuar ese gas natural y poder exportarlo a donde queremos”, dijo entrevista con EFE.

El ejecutivo comentó que se descubrió en el área que explora en concesión junto con Ecopetrol, en el Caribe colombiano un yacimiento en el que se calculan reservas de 4 tetrapiés cúbicos (TPC) de gas natural, un volumen superior al de las actuales reservas probadas del país, que están alrededor de 2,82 tetrapiés cúbicos.

Los recursos para desarrollar estas reservas en Colombia, según Prates, fueron incluidos en el Plan Estratégico de Petrobras para 2024-2028, el cual prevé inversiones por 102.000 millones de dólares.

De ese total, 73.000 millones de dólares están destinados a proyectos de exploración y producción de petróleo y gas, y 1.300 millones de dólares a operaciones en otros países, incluyendo Colombia.

Cabe anotar que en julio de 2022 Petrobras y Ecopetrol anunciaron un descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano. Se trata de una acumulación de este combustible en el pozo exploratorio Uchuva-1, perforado a 32 kilómetros de la costa y a 76 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, con una columna de agua de aproximadamente 830 metros.

En este yacimiento, Petrobras es operador con una participación de 44,4% y Ecopetrol tiene el restante, 55,6%.

¿Es conveniente exportar?

El presidente de Petrobras manifestó que multinacionales como Shell, Occidental Petroleum y la propia Ecopetrol estarían considerando la posibilidad de crear, junto a la petrolera brasileña, un hub para licuar el gas, establecer reservas y eventualmente exportar a otros países, convirtiendo a Colombia en un país exportadora de este combustible.

Esto, puesto que hay otros importantes descubrimientos como el realizado el pasado mes de octubre por parte de Ecopetrol y Shell. En este se halló una acumulación de gas natural con el pozo exploratorio costa afuera Glaucus-1, también perforado en aguas profundas del Caribe colombiano, específicamente a 75 kilómetros de la costa y a más de 130 kilómetros del municipio de Coveñas.

Y aunque la idea de que Colombia exporte gas no es nueva, pues desde hace varios años se ha venido discutiendo esa posibilidad, hay opiniones dividas entre los expertos sobre qué tan conveniente sería esto para el país y el mercado local.

“Para el país es una excelente noticia la posibilidad que se puede desarrollar un área frontera, como lo es el off shore, con un potencial tan importante en materia de gas, que no solo permitirá inicialmente duplicar las reservas actuales que aportarían a la seguridad y soberanía energética del país, sino además con un potencial exportador que aporte divisas y recursos importantes. Adicionalmente, se puede generar alrededor del sector off shore un cluster de servicios, innovación y desarrollo tecnológico”, manifestó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.

Desde la óptica de Carlos Vasco, profesor de economía de la Universidad de Antioquia, cuando se logre desarrollar e instalar toda la infraestructura necesaria, las reservas de gas con las que cuenta el pozo de Petrobras y Ecopetrol entrarían a engrosar las reservas probadas del país. “Y como es un volumen mucho mayor, que incluso superan a las que nosotros tenemos actualmente disponibles, entonces se podría entrar a exportar. Pero primero hay que asegurar el suministro local”, anotó.

Por el contrario, el exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, opinó que “antes que exportar necesitamos es producir más. Los hallazgos off shore en el Caribe son a largo plazo. Nuestra prioridad ahora es producir más que exportar”.

Reservas probadas de gas

Según el reporte más reciente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas en el país se situaron en 2022 en 2,82 terapiés cúbicos (TPC), con una diferencia de -0,35 frente a 2021. Esto significa que Colombia ya no cuenta con reservas para 8 años sino para 7,2, su nivel más bajo en 17 años.

Para Alberto Moncada, docente de la Universidad Externado, los recursos de los descubrimientos de gas en el mar Caribe colombiano (Orca, Gorgón, Uchuva, entre otros) se consideran contingentes, ya que es necesario delimitar el tamaño de los yacimientos para determinar su potencial, diseñar las instalaciones de producción y el gasoducto submarino para así determinar su viabilidad económica. Un proceso que, dijo, toma entre cinco y siete años.