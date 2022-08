“Los insumos ya terminaron la escala alcista a nivel mundial . Se registró un descenso en sus tarifas, pero no será significativo, y ahí se mantendrán los precios, como lo mencioné. Y si se presentan incrementos, es porque estarán atados a la inflación en los próximos cinco años, pero no volverán a los niveles de hace dos años. Ahora, viene un desatraso en obras de infraestructura, con un crecimiento aún mayor en la economía”.

“La incertidumbre en la inflación mundial llevó a que los costos de construcción por el incremento en los precios de commodities como el hierro, el acero y el cobre llegaran a un pico , y ahora están comenzando a registrar un descenso. Sin embargo, esto no se ha reflejado en el mercado nacional, ya que el dólar está por encima de los US$4.300. Y el ajuste solo se verá reflejado el próximo año. A nivel interno el alza en los precios del carbón llevó a que las siderúrgicas y cementeras incrementaran los costos en la fabricación del acero y los concretos, y esto se vio afectado en el precio final”.

“El precio final de las viviendas ha sido impactado por los costos de construcción. Y los insumos que hace parte del proceso constructivo ha sido tocados tanto por la inflación como por la volatilidad al alza del dólar. Con la recuperación económica, luego de la pandemia, se presentó un incremento en la demanda de insumos la cual no pudo ser atendida por la oferta, y esto llevó también a que los precios de los materiales se incrementaran. Un ejemplo es lo que ha pasado con el acero, cuyo costo aumentó hasta tres veces su valor inicial”.

¿La reforma frenaría el alza en la compra de vivienda?

“La reforma tributaria no afectaría el aumento en la compra de vivienda. El mercado depende de factores como el crecimiento de nuevos hogares que buscan casa o apartamento, y que en el país es del 2,3% anual. También, por la demanda de inmuebles de colombianos que residen en el exterior. Además, no se presentará una burbuja inmobiliaria, ya que los precios de los inmuebles obedecen a una razón de costos. De igual manera, no se está edificando al ritmo para equilibrar el déficit. La proyección es construir 500.000 viviendas, que ya están prevendidas, para los próximos dos años, con lo que se mantendría el dinamismo en el sector”.