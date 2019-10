Por qué medir con precisión no debe darse por sentado

El asunto no es nuevo, solo que antes muchas industrias tenían que revalidar sus mediciones en el extranjero para poder ser vendidas en otras economías, lo que resultaba ser dispendioso y costoso para los empresarios. Un asunto clave, ahorra trámites y tiempo a las empresas que quieran o hacer nuevos contactos comerciales externos o fortalecer los ya existentes.

Cuando usted va a comprar gasolina espera que los galones que compra sean específicamente los que le vierten en su vehículo. Para no ir más lejos, es lo que certifica que en un paquete de papas realmente tenga el peso que dice en la etiqueta o que una libra de café pese lo mismo en Colombia que en Estados Unidos o tenga la humedad aceptada en cualquier país con una medida confiable y certificada.

Pero medir bien o certificar la calidad no es solo tarea de los relojeros, todas las industrias requieren que sus pesos y medidas sean confiables, sin importar el producto o sector.

La precisión, en este caso, funciona como rey del mercado, de ahí la importancia de que Colombia genere más laboratorios de esta índole, pues se necesita que las empresas certifiquen “el uso adecuado de medidas internacionales. Es decir, que nos refiramos adecuadamente al kilogramo y no al kilo, que utilicemos el litro y no el galón. Que también nos refiramos adecuadamente a cómo se expresan las horas y no exista confusión”, dice Cristancho (ver Radiografía).

En esa tarea se avanza. Iniciando septiembre, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) realizó la entrega de los primeros certificados de reconocimiento en buenas prácticas de laboratorio a las entidades de ensayo Inmunopharmos y Delivery Technologies (ver casos).

Sin embargo, siguen existiendo sectores en los que el país podría tener mejores opciones de verificación. Según cálculos del INM, la industria local está cubierta en un 30 % 0 40 %. Esto incluye también el fortalecimiento de la acreditación de la mano de obra colombiana, para profesionales que buscan opciones en Europa o Estados Unidos, al menos así lo cree Alejandro Giraldo, director del Onac.

“Uno de los elementos clave de la calidad es la imparcialidad para poder actuar. Cuando una institución es la misma que genera la norma, capacita y las certifica (como el Sena), pierde mucha independencia: allí se necesita trabajar más en certificar las capacidades laborales”, dijo Giraldo.

Esto es relevante si se tiene en cuenta que la reactivación económica de organismos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se basarán en la libre circulación de personas que quieran trabajar en Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia, así se lo confirmó a EL COLOMBIANO Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, el pasado 19 de agosto.