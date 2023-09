De hecho, al presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFPM) , Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, había confirmado que el Gobierno ya proyectaba un barril a US$88, no de US$94 como se estimaba a principio de año . Inclusive, en esa oportunidad recalcó que no se preveía que el crudo retornara a la senda de los US$100.

Sin embargo, los analistas del Bank of America señalaron que “si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) mantiene los actuales recortes de producción hasta fin de año —en el contexto de demanda positiva de Asia— ahora creemos que los precios del Brent podrían superar los US$100 el barril antes de 2024”.

De todas maneras, Bonilla fue claro al manifestar que el bombeo de petróleo en Colombia no volvería a los mejores tiempos: “No volveremos a la meta de un millón de barriles diarios que se propuso el país y que solo consiguió por dos años, estamos produciendo alrededor de los 800.000 barriles diarios y estimamos terminar 2023 con 769.000 barriles diarios”, lo que permite inferir que los mejores precios no se acompañarán de una producción relevante.