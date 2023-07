La grabación con la que fue asociado Dussan se ha convertido en tendencia luego de que Semana revelará que tiene una denuncia por lesiones personales dolosas desde 2015 por agredir a uno de sus escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección cuando era presidente del Polo Democrático.

Otras personas y los que parecen ser escoltas intervinieron y sujetaron al agresor, evitando que se desatara una pelea mucho peor. Mientras tanto, transeúntes observaban y registraban la escena en video.

“No puede ser cierto, me resisto a creer que este video sea real y que –pese a que ha circulado desde hace algunos días– esto no sea un tremendo escándalo. Haría bien en negarlo el director de Colpensiones en caso de que no se trate de él”, escribió en Twitter el periodista y humorista Daniel Samper Ospina.

En respuesta Dussán señaló: “Apreciado @DanielSamperO. Te admiro como comunicador social. Claro que NO es cierto. No soy el que aparece en ese video. Soy un ciudadano de bien. Cordial saludo”.